Djokovic perde para Rune e é eliminado nas quartas do Masters 1000 de Roma

O número 1 do mundo, o sérvio Novak Djokovic, caiu nas quartas de final do Masters 1000 de Roma ao ser derrotado pelo dinamarquês Holger Rune nesta quarta-feira (17), a 11 dias do início de Roland Garros.

Rune, número 7 do mundo, fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 6-2, 4-6 e 6-2, em três horas e 36 minutos.

Djokovic, que na próxima segunda-feira perderá a liderança do ranking da ATP para o espanhol Carlos Alcaraz, chegará a Paris com o retrospecto discreto de cinco vitórias e três derrotas em três torneios no saibro em 2023.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Por sua vez, Rune, de 20 anos, venceu seu segundo jogo consecutivo contra o sérvio, depois da vitória no Masters 1000 de Paris, em novembro do ano passado.

Nas semifinais, o dinamarquês terá pela frente o número 4 do mundo, o norueguês Casper Ruud, ou o argentino Francisco Cerúndulo (31º), que se enfrentam ainda nesta quarta.

Depois de cometer muitos erros no primeiro set, no qual teve que receber atendimento médico, Djokovic se recuperou no segundo e, depois de mais de uma hora de interrupção por conta da chuva, conseguiu empatar o duelo.

Mas depois Rune tomou as rédeas da partida com autoridade e abriu 4-0 com duas quebras, até fechar o terceiro set em 6-2.

"Continuo sendo humilde, com certeza. Tenho muito a conquistar. Acho que é sempre preciso ser humilde, e creio que sou. Espero que as pessoas me vejam assim", disse o dinamarquês, que confessou ser um "grande admirador" de Djokovic.

Seis vezes campeão em Roma, a última delas no ano passado, 'Nole' não perdia nas quartas de final na capital italiana havia dez anos.

es/iga/psr/cb/aa