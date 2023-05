Comunicado do Business Wire :GIGABYTE

A GIGABYTE, líder em inovação de hardware de computadores e soluções de servidores, anunciou suas exposições sem precedentes na COMPUTEX 2023. Ao ressoar seu tema "Futuro da COMPUTAÇÃO", a GIGABYTE está revelando suas conquistas técnicas em geral, incluindo servidores de AI/HPC líderes do setor, soluções de computação ecológicas, produtos de jogos eletrônicos e criação, PC industrial, títulos inteligentes de IA e tecnologia de veículos autônomos.

Além das exposições de produtos, a GIGABYTE irá realizar um Tech Talk de quatro dias com palestrantes da AMD, Ampere, Intel e NVIDIA, compartilhando ideias sobre como o futuro da computação está remodelando os cenários tecnológicos. A exposição irá ocorrer de 30 de maio a 2 de junho no 1o andar do Taipei Nangang Exhibition Center, pavilhão 1.

Assuma a liderança na era da IA com os servidores de GPU/HPC pioneiros da GIGABYTE

O surgimento do ChatGPT e de vários aplicativos generativos de IA vêm gerando grandes ondas na evolução do setor, impulsionando a demanda de todos os tempos por servidores de computação de IA. Na COMPUTEX, a GIGABYTE e sua subsidiária, Giga Computing, estão revelando uma linha de vanguarda de servidores acelerados de GPU e servidores de HPC. Estas soluções visam acelerar a análise de dados em grande escala, aprendizagem profunda, aprendizagem automática, inferência, modelos de linguagem extensa (LLM) e tarefas de treinamento de IA generativa, ao liberar avanços incomparáveis do desenvolvimento de IA.

A linha mais recente de soluções de servidores GPU/HPC é impulsionada pela mais recente plataforma de CPU, placas aceleradoras de GPU e tecnologias de aprendizagem profunda e inferência de IA dos principais parceiros tecnológicos. Com o exclusivo design de servidor otimizado para densidade e tecnologia de resfriamento da GIGABYTE, os servidores de computação de IA podem atingir desempenho superior e eficiência energética, permitindo que empresas e institutos se convertam em líderes na competição de IA.

Alcance as metas de sustentabilidade das centrais de dados com as soluções de resfriamento por imersão da GIGABYTE

O advento da tecnologia de IA levantou preocupações sobre o aumento do consumo de eletricidade e das emissões de carbono, levando à crescente demanda por soluções de resfriamento das centrais de dados concebidas para poupar energia, aumentar o desempenho da computação e reduzir o custo total de propriedade (TCO). Pela primeira vez, a GIGABYTE está apresentando três modelos de tanques de resfriamento por imersão e séries de servidores correspondentes, ao demonstrar suas amplamente aclamadas soluções de computação ecológicas na COMPUTEX.

Soluções de resfriamento por imersão da GIGABYTE estabeleceram padrões admiráveis em eficiência energética e custo-benefício; assim, foram adotadas pelos gigantes mundiais de semicondutores, serviços de telecomunicações e centros de pesquisa europeus. As soluções totais autodesenvolvidas da GIGABYTE incluem tanques de resfriamento por imersão, projetos de configuração de servidores, monitoramento automático e mecanismos de ajuste, permitindo que empresas e instituições adotem a sustentabilidade e obtenham inovações.

Explore os computadores de jogos eletrônicos e criação com Lightspeed Overlocking

Além de soluções corporativas, a GIGABYTE está expondo um abrangente portfólio de computadores, incluindo placas-mãe, placas gráficas e laptops AORUS e AERO premiados com o Red Dot Design Award 2023, bem como o kit de montagem de computadores STEALTH 500, que ganhou o CES Innovation Award, SSD e monitores 4K de grande porte. Tudo isto demonstra a destreza técnica e a excepcional estética da GIGABYTE. Os entusiastas da tecnologia no estande ficarão empolgados em explorar como os computadores da GIGABYTE estão levando o desempenho além dos limites e oferecendo experiências imersivas.

Obtenha os conhecimentos das tendências de IA líderes do setor no GIGABYTE Tech Talk

Durante a exposição COMPUTEX de quatro dias, o estande da GIGABYTE estará realizando sessões Tech Talk com diversos temas. Palestrantes de gigantes da tecnologia irão compartilhar percepções em primeira mão sobre os avanços da IA e tecnologias de computação ecológicas, ao apresentar diversas perspectivas do "Futuro da COMPUTAÇÃO" ao público.

Acesse a página do evento na COMPUTEX da GIGABYTE. Assine o boletim informativo da GIGABYTE.

