Comunicado do Business Wire :FEELM

A FEELM, maior fornecedora do mundo de soluções de sistemas fechados de vaporização e pertencente à SMOORE - líder mundial em soluções de tecnologia de atomização -, brilhou recentemente na cerimônia do Vapouround 2023, em Birmingham (Inglaterra), ganhando os prêmios de "Contribuição notável para a indústria de vaporização" e de "Melhor fabricante". Seus clientes KIWI Go e DejaVoo Cyber também conquistaram o primeiro e o segundo lugar, respectivamente, nas categorias "Melhor descartável".

O Vapouround Awards é um dos prêmios anuais de maior prestígio e autoridade internacional na indústria da vaporização. Todas as marcas vencedoras são selecionadas por um painel de juízes profissionais e representam o excelente desempenho no ano passado em vários segmentos do setor. A FEELM já sabe o que é ganhar no Vapouround Awards, com a marca sendo premiada como "Líder da indústria" e "Melhor inovação" em 2020.

A FEELM obteve conquistas notáveis na categoria de cápsulas de sistema fechado, com cerca de 3,5 milhões de cápsulas vendidas para mais de 50 países desde 2018. Suas tecnologias de bobinas de cerâmica descartáveis também já foram lançadas em grandes mercados, incluindo França, Reino Unido e Bélgica, e em breve estarão disponíveis de forma mais ampla em mais países.

A FEELM tem se dedicado a abraçar inovações com o objetivo de alçar o padrão da indústria a novos patamares. Enquanto a maioria dos produtos descartáveis de e-líquido de 2 ml fornecem apenas 600 baforadas, as soluções FEELM Max agora podem fornecer 800 baforadas, mantendo-se em conformidade com a Diretiva de Produtos do Tabaco (DPT).

No evento de lançamento da Birmingham Vaper Expo, no último sábado, a FEELM apresentou sua nova solução descartável inovadora, FEELM Max, com a tecnologia avançada de aquecimento de sua bobina de cerâmica S1. O FEELM Max oferece mais baforadas, maior consistência de sabor e um bocal totalmente visível para medir o e-líquido, tornando-o o melhor descartável disponível, garantindo a conformidade com os Regulamentos de Tabaco e Produtos Relacionados (TRPR) do Reino Unido e a Diretiva de Produtos do Tabaco (DPT) da União Europeia.

O FEELM Max já está disponível em mercados como Reino Unido, Itália e Alemanha, e foi bem recebido pelos consumidores, que disseram que ele é mais sedoso e suave do que outros produtos.

Queremos apresentar nossa tecnologia FEELM Max a mais consumidores, garantindo que nossas soluções estejam sempre em conformidade com os requisitos regulamentares onde são vendidas.

Sobre a FEELM

Como principal marca de tecnologia pertencente à SMOORE, a FEELM é a maior fornecedora do mundo de soluções de sistemas fechados de vaporização. Com base na principal tecnologia de aquecimento por bobina de cerâmica do mundo, a FEELM combina a autêntica tecnologia de reprodução de sabor com tecnologia eletrônica inovadora, proporcionando a melhor sensação e experiência de vaporização premium.

Sobre a SMOORE

Fundada em 2009, a SMOORE é líder mundial em soluções de tecnologia de atomização, abrangendo produtos de risco reduzido, tecnologias de atomização médicas, farmacêuticas e de beleza. Com pesquisa interdisciplinar de atomização e um portfólio diversificado de produtos, a SMOORE está empenhada em se tornar uma plataforma avançada que aspira tornar a vida melhor.

Com investimento contínuo em P&D e capacidade de fabricação de primeiro nível, a SMOORE possui 14 centros de pesquisa de tecnologia no mundo inteiro e seus produtos estão disponíveis em mais de 50 países e regiões. A SMOORE anunciou sua entrada na bolsa de valores de Hong Kong em 10 de julho de 2020.

Contato

Claudia Liu 86 13974468623 [email protected]

