Comunicado do Business Wire :Eagle Eye Networks and Brivo

A Eagle Eye Networks, líder mundial em videovigilância na nuvem, e a Brivo, líder mundial em tecnologias de espaços inteligentes e controle de acesso baseado na nuvem, anunciaram hoje um dos maiores investimentos até o momento em segurança física na nuvem. A SECOM CO., LTD, uma das maiores empresas de integração de segurança do mundo, de acordo com a Forbes Global 2000, fez um investimento primário de US$ 192 milhões nas duas empresas, US$ 100 milhões na Eagle Eye Networks e US$ 92 milhões na Brivo.

Eagle Eye Networks and Brivo Announce $192M Investment - One of the Largest Ever in Cloud Physical Security (Graphic: Business Wire)

A Eagle Eye Networks e a Brivo são empresas independentes de propriedade majoritária de Dean Drako. Drako fundou a Eagle Eye Networks em 2012 e atua como CEO; ele adquiriu uma participação majoritária na Brivo em 2015 e é presidente.

"O investimento da SECOM ressalta que a nuvem e a IA são o futuro da segurança física", disse Drako. "Tanto a Eagle Eye quanto a Brivo usarão uma parte significativa do investimento para desenvolver ainda mais a IA que melhora drasticamente a segurança de empresas e negócios no mundo todo. As plataformas abertas da Eagle Eye e da Brivo oferecem aos clientes opções, eficiência e inovação, tudo o que este investimento irá acelerar".

Como empresas independentes de plataforma aberta, a Eagle Eye Networks e a Brivo integram-se a muitos provedores de tecnologia terceirizados, incluindo as principais plataformas de tecnologia de propriedade e de gerenciamento de propriedade. Além disso, Eagle Eye e Brivo fornecem uma solução totalmente integrada que as empresas internacionais usam para gerenciar riscos, identificar ameaças e responder. Os recursos conjuntos das empresas fornecem vídeo em tempo real habilitado por IA e análise de eventos de controle de acesso, otimizando a segurança.

A Eagle Eye Networks usará o investimento para o desenvolvimento contínuo de seus recursos analíticos baseados em IA, como Eagle Eye Smart Video Search, Smart Alarms e Vehicle Intelligence, e para expandir suas operações no mundo.

A Brivo usará o investimento para aumentar as vendas e o marketing, acelerar o desenvolvimento de produtos e dimensionar funções operacionais e de suporte, além de avaliar aquisições estratégicas. A Brivo também usará o investimento adicional para continuar expandindo na Europa, América Latina e Ásia-Pacífico e melhorar os espaços inteligentes e a funcionalidade de IA na Brivo Access Platform para seus clientes corporativos, multifamiliares e comerciais.

"A SECOM tem uma grande história de inovação desde o primeiro sistema de segurança on-line do Japão para uso comercial em 1966", disse Sadahiro Sato, diretor executivo administrativo da SECOM. "Estamos comprometidos em fornecer serviços e sistemas que proporcionem segurança, tranquilidade e eficiência nos negócios. Nosso investimento na Eagle Eye Networks e na Brivo, líderes de mercado em segurança física na nuvem, é um investimento na missão compartilhada por nossas três empresas: fornecer a melhor tecnologia possível para manter empresas e comunidades seguras."

Sobre a Eagle Eye Networks

A Eagle Eye Networks é líder mundial em videovigilância na nuvem, oferecendo vídeo ciberseguro baseado na nuvem com inteligência artificial (IA) e análise para tornar os negócios mais eficientes e o mundo um lugar mais seguro. Empresas de todos os portes utilizam o Eagle Eye Cloud VMS (sistema de gerenciamento de vídeo) para centralizar sua vigilância por vídeo e obter melhor segurança e operações. Criado especificamente para nuvem e IA, o Eagle Eye Cloud VMS atende às necessidades operacionais e de segurança dos clientes com escalabilidade ilimitada, preços de assinatura baseados em uso simples, análises avançadas, IA integrada e uma plataforma de API RESTful aberta que oferece flexibilidade. A Eagle Eye vende por meio de uma rede internacional de revendedores e integradores. Fundada em 2012, a sede da Eagle Eye está em Austin (EUA), com escritórios em Amsterdã, Bangalore e Tóquio. Saiba mais em www.een.com.

Sobre a Brivo

A Brivo, Inc. criou a categoria de tecnologia de espaços inteligentes e controle de acesso baseado na nuvem há mais de 20 anos e continua sendo a líder mundial na prestação de serviços para imobiliárias, residências multifamiliares e grandes empresas distribuídas. O ecossistema completo de produtos e a API aberta da empresa fornecem às empresas ferramentas digitais poderosas para aumentar a automação da segurança, elevar a experiência dos funcionários e inquilinos e melhorar a segurança de todas as pessoas e ativos no ambiente construído. A plataforma de acesso a edifícios da Brivo é agora a base digital para a maior coleção de instalações de clientes do mundo, protegendo mais de 40 milhões de metros quadrados em 60 países. Saiba mais em www.Brivo.com.

Sobre a SECOM

A SECOM CO., LTD., pioneira na indústria de serviços de segurança do Japão, foi fundada em 1962. Desde então, a empresa busca criar serviços inovadores que beneficiem a sociedade como um todo, em linha com sua missão de contribuir para a criação de uma sociedade livre de preocupações. Na atualidade, a SECOM, composta pela controladora e pelas empresas do Grupo SECOM, se esforça para criar serviços e sistemas que proporcionem segurança e tranquilidade, bem como tornem a vida mais confortável e conveniente, quando e onde for necessário, para todos e cada um, e, ao fazê-lo, concretizar sua visão de Indústria do Sistema Social, que descreve uma estrutura de serviços e sistemas diferenciados e integrados. O extenso portfólio de negócios da empresa abrange serviços de segurança, serviços de proteção contra incêndio, serviços médicos, serviços de seguros, serviços de informações geoespaciais, terceirização de processos de negócios e serviços de tecnologia da informação e comunicação (BPO e TIC), além de outros serviços.

Contato

Eagle Eye Networks: Martha Entwistle [email protected] CCGroup para Brivo: [email protected] Tel.: +1 914.588.2695 (Beth Fichtel/Cassandra Hegarty - EUA) Tel.: +44 777 542 3467 (Florie Lhuillier/Connor Griffiths - Reino Unido)

