Comunicado do Business Wire :AIT Worldwide Logistics

A AIT Worldwide Logistics, líder em soluções de cadeia de fornecimento, contratou o veterano do setor de logística, Mario Cavallucci como vice-presidente de operações da empresa na Europa. Ele se une ao agente de carga global com décadas de experiência comprovada na cadeia de fornecimento em diversas áreas, incluindo serviços de logística, liderança, desenvolvimento de pessoal e diversidade cultural.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230517005010/pt/

Mario Cavallucci, AIT Worldwide Logistics' new vice president of Europe operations (Photo: Business Wire)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Estamos confiantes de que a liderança de Mario será essencial em nossos planos estratégicos de aumentar a presença da AIT no mercado europeu, bem como no desenvolvimento de uma cultura equilibrada em apoio a nosso mantra: 'Uma equipe, uma visão'", disse o presidente e diretor de operações, Keith Tholan.

Cavallucci tem mais de 30 anos de experiência no setor de cadeia de fornecimento, incluindo mais de 20 anos em funções de liderança, com um histórico de sucesso em diversas empresas de logística bem conhecidas na Europa.

"Estou empolgado por me unir a uma das empresas que mais crescem em nosso setor", disse ele. "Estou na expectativa de conhecer meus colegas de equipe e, juntos, tornar a AIT um dos principais provedores de soluções logísticas da Europa, com foco na criação de valor sustentável a nossos clientes."

Cavallucci é responsável por supervisionar todas as operações europeias da AIT e conduzir esforços para oferecer uma experiência de classe mundial ao cliente. As equipes de serviços compartilhados da empresa na região irão cooperar com Cavallucci e continuar se reportando a seus respectivos líderes corporativos. Cavallucci se reporta ao diretor de negócios da AIT, Greg Weigel.

Ele também está finalizando as integrações de recentes aquisições, ao desenvolver a estratégia de expansão da empresa para a Europa e apoiar o crescimento orgânico e inorgânico na região.

Além de falar quatro idiomas, Cavallucci pertence ao Club of Logistics, Young Presidents' Organization e International Propeller Club. Com sede em Hamburgo, Alemanha, planeja viajar bastante nos próximos meses, visitando locais da AIT em toda a Europa.

Sobre a AIT Worldwide Logistics

AIT Worldwide Logistics é um agente mundial de cargas que ajuda as empresas a crescer, expandindo o acesso a mercados em todo o mundo, onde podem vender e/ou adquirir suas matérias-primas, componentes e produtos acabados. Durante mais de 40 anos, o líder em soluções de cadeia de fornecimento com sede em Chicago vem contando com uma abordagem consultiva para criar uma rede mundial e parcerias confiáveis em quase todos os setores, incluindo aeroespacial, automotivo, varejo de consumo, alimentos, governo, saúde, alta tecnologia, ciências industriais e da vida. Respaldado por tecnologia escalável e fácil de usar, o modelo de negócios flexível da AIT personaliza entregas porta a porta por vias marítima, aérea, terrestre e ferroviária, dentro do prazo e do orçamento. Com colegas de equipe especializados em mais de 110 locais ao redor do mundo na Ásia, Europa e América do Norte, as opções de serviço completo da AIT também incluem desembaraço alfandegário, administração de armazéns e serviços especiais. Saiba mais em www.aitworldwide.com.

Nossa Missão

Na AIT, buscamos intensamente oportunidades para ganhar a confiança de nossos clientes, oferecendo excepcionais soluções logísticas mundiais, valorizando apaixonadamente nossos colegas de trabalho, parcerias e comunidades.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230517005010/pt/

Contato

Matt Sanders Gerente de Relações Públicas +1 (630) 766-8300 [email protected]

800-669-4AIT (4248) www.aitworldwide.com

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.