City goleia Real Madrid (4-0) e vai à final da Champions

O Manchester City vai decidir a Liga dos Campeões da Europa (10 de junho, em Istambul) com a Inter de Milão, ao golear o Real Madrid por 4 a 0 nesta quarta-feira (17), no jogo de volta das semis, disputado no Etihad Stadium.

Dois anos depois de serem vice-campeões, os 'Citizens' voltam à final da Champions graças aos gols do português Bernardo Silva (23' e 37'), do argentino Julián Álvarez (90'+1) e um gol contra do brasileiro Éder Militão (76').

