Acordo de grãos através do mar Negro é prorrogado por dois meses

O acordo para exportar cereais ucranianos através do mar Negro foi prorrogado por dois meses, anunciou nesta quarta-feira (17) o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, que mediou as negociações entre Ucrânia e Rússia, com o apoio da ONU.

"Com os esforços do nosso país, o apoio de nossos amigos russos, a contribuição de nossos amigos ucranianos, foi decidido prolongar o acordo de grãos do mar Negro por dois meses", anunciou Erdogan, às vésperas do término desse acordo assinado em julho de 2022.

