Wall Street cai preocupada com novo aumento de juros nos EUA

A bolsa de Nova York fechou em baixa nesta terça-feira (16), preocupada com a possibilidade de uma nova elevação das taxas de juros nos Estados Unidos.

O índice Dow Jones Industrial fechou com perdas de 1,01%, enquanto o tecnológico Nasdaq caiu 0,18% e o S&P 500, 0,64%.

A bolsa começou com o pé esquerdo nesta terça com os resultados da varejista Home Depot (-2,51%), que publicou seus dados trimestrais antes do início do pregão.

A rede comercial de ferramentas e artigos de construção apresentou um enfraquecimento maior do que o esperado de suas vendas no primeiro trimestre de seu exercício fiscal, que termina em abril, e reduziu suas previsões para 2023.

Além disso, o faturamento da empresa caiu 4,2% no primeiro trimestre em comparação com o mesmo período do ano anterior, e ela também registrou queda de 8,5% em seu lucro líquido.

Esses dados abalaram o mercado, resumiu Steve Sosnick, da Interactive Brokers. "Isso não é nada bom".

Outras gigantes do comércio varejista sofreram após os resultados da Home Depot, como Target (-1,62%) e Walmart (-1,38%), que publicarão seus resultados nos próximos dias.

O Dow Jones também registrou perdas após a iniciativa das autoridades americanas de bloquear a compra do laboratório Horizon Therapeutics (-14,17%) pela Amgen (-2,42%), anunciado no fim de 2022.

Por outro lado, os papéis de algumas empresas tecnológicas, vistas como investimentos de qualidade, subiram, como Alphabet (+2,68%) e Amazon (+1,98%).

