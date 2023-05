Swiatek bate Vekic e vai às quartas do WTA 1000 de Roma

A polonesa Iga Swiatek, número 1 do mundo, venceu nesta terça-feira (16) a croata Donna Vekic (24ª) e se classificou para as quartas de final do WTA 1000 de Roma.

Swiatek fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-4, em uma hora e 35 minutos.

"Estou feliz por ter conseguido passar", reconheceu a polonesa, que vai enfrentar nas quartas a cazaque Elena Rybakina (6ª).

As duas já se enfrentaram duas vezes na temporada, nas oitavas de final do Aberto da Austrália e nas semis de Indian Wells, com duas vitórias de Rybakina.

Muito superior nas primeiras rodadas, Swiatek teve mais dificuldades no jogo desta terça, com 23 erros não forçados (contra 26 da croata) e 19 bolas vencedoras (14 de Vekic).

-- Resultados desta terça-feira do WTA 1000 de Roma:

- Simples feminino - Oitavas de final:

Iga Swiatek (POL/N.1) x Donna Vekic (CRO/N.21) 6-3, 6-4

