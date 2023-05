Stellantis terá participação na empresa de células de hidrogênio Symbio

A fabricante de automóveis Stellantis anunciou, nesta terça-feira (16), a aquisição de um terço do capital da Symbio, uma empresa de cápsulas de hidrogênio dos grupos franceses Faurecia e Michelin.

Em um comunicado, as três empresas anunciaram a "assinatura de um acordo vinculante para que a Stellantis adquira 33,3% do capital da Symbio, que a permite "reforçar sua presença na Europa e nos Estados Unidos".

O grupo automotivo não detalhou as modalidades financeiras da operação, com a qual as companhias repartirão a empresa em partes iguais (um terço cada uma).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em um comunicado em separado, a Forvia, entidade que reúne a Faurecia e a alemã Hella, indicou que "receberá um montante de 150 milhões de euros" (US$ 163 milhões ou R$ 800 milhões).

O CEO da Stellantis, Carlos Tavares, apontou que a operação reforçará sua produção de veículos com células de combustível na França e servirá como um "complemento perfeito" a sua carteira de veículos elétricos.

A Symbio prevê produzir 50.000 cápsulas de combustível de hidrogênio por ano até 2025, segundo o comunicado.

A conclusão da operação deverá ocorrer no terceiro trimestre de 2023, apontou a Stellantis.

ys/tjc/avl/dd/mvv