Real Madrid visita Manchester City em duelo decisivo pelas semis da Champions

Depois do empate em 1 a 1 no Santiago Bernabéu na semana passada, o Real Madrid visita o Manchester City nesta quarta-feira (17), no Etihad Stadium, pelo jogo de volta das semifinais, para chegar a mais uma decisão de Liga dos Campeões da Europa.

Jogando em casa, os 'Citizens' sofreram apenas uma derrota na temporada. Desde o empate com o Everton (1 a 1) no dia 31 de dezembro do ano passado, a equipe venceu todos os jogos em seu estádio.

Será uma tarefa difícil para o Real Madrid, atual campeão da Europa, que nunca venceu na casa do City.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Visando o duelo com os ingleses, o técnico Carlo Ancelotti poupou vários jogadores na vitória do último sábado sobre o Getafe (1 a 0), pelo Campeonato Espanhol. Rodrygo, David Alaba e Karim Benzema sequer foram relacionados, enquanto Toni Kroos, Luka Modric e Vinícius Júnior entraram no segundo tempo e Antonio Rüdiger ficou no banco.

"Quero preservar os jogadores que estão cansados", admitiu Ancelotti antes da partida, durante a qual o meia Eduardo Camavinga saiu com uma leve entorse no joelho, mas já está recuperado.

Outra boa notícia é o retorno do zagueiro brasileiro Éder Militão, fora do jogo de ida por suspensão.

"Chegamos no topo porque é um jogo que temos na cabeça há muito tempo", afirmou Ancelotti, para quem a coragem será fundamental.

"Em nível individual e coletivo, as duas equipes são parecidas, mas a coragem faz a diferença, saber aguentar e sofrer. A coragem vai fazer a diferença", disse o italiano, antes do duelo contra um City que quer se vingar da eliminação nas semis do ano passado.

"O empate no Bernabéu foi bom, porque no Etihad temos muita confiança. Aqui temos resultados muito bons", disse em entrevista nesta terça-feira o lateral Kyle Walker.

"Em casa nos sentimos livres e esperamos ter essa sensação de liberdade amanhã no jogo", acrescentou o técnico dos 'Citizens', Pep Guardiola.

Em Madri, Rüdiger não deu espaço para Erling Haaland, que passou em branco no jogo de ida. No entanto, o atacante norueguês surge mais uma vez como o grande perigo do City.

Jogando no Etihad Stadium, Haaland marcou 35 dos 52 gols da equipe na temporada.

"Não é nada especial, não estou pensando muito nas coisas. Não vamos mudar muito, só algumas coisas para fazer com que o jogo seja mais fluido", antecipou Guardiola.

"Disse aos jogadores para viverem o jogo como uma grande oportunidade, que aproveitem a sorte que temos de estar aqui. Depende de nós, temos que ser nós mesmos e ganhar um jogo para chegar à final", concluiu o treinador.

-- Prováveis escalações:

Manchester City: Ederson - Walker, Dias, Stones, Akanji, Bernardo - Rodri - De Bruyne, Gundogan, Grealish - Haaland. Técnico: Pep Guardiola (ESP)

Real Madrid: Courtois - Carvajal, Éder Militão, Rüdiger, Alaba - Modric, Kroos, Camavinga - Rodrygo (ou Valverde), Benzema, Vinícius Júnior. Técnico: Carlo Ancelotti (ITA)

Árbitro: Szymon Marciniak (POL)

gr/pm/mcd/cb/aam