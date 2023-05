PRINCIPAIS NOTÍCIAS

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Ucrânia afirma que derrubou série de mísseis russos

EUA DÍVIDA ECONOMIA: Joe Biden busca acordo sobre a dívida para evitar default nos Estados Unidos

FRANÇA CINEMA CANNES: Começa o Festival de Cinema de Cannes

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

KIEV:

Ucrânia afirma que derrubou série de mísseis russos antes de visita do emissário chinês

O governo da Ucrânia afirmou nesta terça-feira (16) que derrubou uma série de bombas e mísseis russos durante a noite, incluindo seis mísseis hipersônicos Kinzhal, poucas horas antes da visita de um emissário chinês a Kiev.

REYKJAVIK:

Líderes europeus se reúnem na Islândia para mostrar unidade contra a Rússia

Os líderes dos 46 países do Conselho da Europa se reúnem em uma cúpula nesta terça-feira (16), na Islândia, um ano após a exclusão da Rússia, para mostrar unidade contra Moscou.

=== EUA DÍVIDA ECONOMIA ===

WASHINGTON:

Biden e republicanos buscam acordo sobre a dívida para evitar 'default'

O presidente democrata Joe Biden se reunirá novamente nesta terça-feira (16) com os líderes republicanos do Congresso dos Estados Unidos para tentar alcançar um acordo e elevar o teto da dívida, o que evitaria o temido 'default', que teria graves consequências para a economia global.

=== FRANÇA CINEMA CANNES ===

CANNES:

Festival de Cannes começa com Johnny Depp como Luís XV

A 76ª edição do Festival de Cannes começa nesta terça-feira (16) com o polêmico ator americano Johnny Depp em "Jeanne du Barry", um filme francês que retrata a Versalhes do século XVII e que abre um evento repleto de estrelas.

CANNES:

Os filmes na mostra oficial do 76º Festival de Cannes

A 76ª edição do Festival de Cinema de Cannes acontece de 16 a 27 de maio, com 21 filmes na disputa pela Palma de Ouro.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

QUITO:

Presidente do Equador enfrenta julgamento político

O impopular presidente do Equador, Guillermo Lasso, enfrenta nesta terça-feira (16) a segunda tentativa de destituição por parte do Congresso, que tem maioria opositora, com o fantasma da ingovernabilidade sobre o país.

-- ÁSIA

TÓQUIO:

Governantes do G7 querem mais pressão sobre Moscou e união ante a China

Os líderes do G7 se reúnem esta semana em Hiroshima para intensificar a pressão contra a Rússia pela guerra na Ucrânia e definir uma linha unificada ante o crescente poderio militar e econômico da China.

BU MA:

Ciclone Mocha deixa 60 mortos em Mianmar

O ciclone Mocha deixou pelo menos 60 mortos ao passar pelo estado de Rakhine, no oeste de Mianmar, afirmaram à AFP as autoridades locais, no momento em que a população tenta reconstruir suas casas e aguarda a chegada de ajuda.

-- ÁFRICA

METEMA:

Refugiados no Sudão forçados a fugir de uma segunda guerra

"É a segunda guerra da qual fugi". Em 2016, Salam Kanhoush fugiu da Síria, seu país, e encontrou refúgio no Sudão, mas os combates que começaram em meados de abril o forçaram a um novo exílio.

-- OCEANIA

WELLINGTON:

Incêndio em hostel deixa seis mortos na Nova Zelândia

Ao menos seis pessoas morreram em um incêndio ocorrido no começo desta terça-feira (16) em um hostel do centro de Wellington, capital da Nova Zelândia, anunciaram as autoridades, que destacaram que o número de vítimas pode ser maior

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

GENEBRA:

OMS faz alerta contra o uso de adoçantes artificiais

Os adoçantes artificiais - substitutos onipresentes do açúcar - não ajudam na perda de peso e podem representar riscos para a saúde a longo prazo, advertiu a Organização Mundial da Saúde (OMS).

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

- Acompanhamento da partida de volta das semifinais da Liga dos Campeões entre Inter de Milão e Milan

-- TÊNIS

- Acompanhamento do Masters 1000 de Roma

