No G7, Lula terá reuniões bilaterais com Japão, Índia e Indonésia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva terá ao menos três reuniões bilaterais durante sua passagem pelo G7 neste final de semana. A cúpula acontece em Hiroshima, no Japão. Já estão marcadas agendas com o presidente da Indonésia, Joko Widodo, e com os primeiros-ministros de Índia, Narendra Modi, e Japão, o anfitrião Fumio Kishida. Datas exatas e horários ainda não foram definidos

Lula embarca para o G7 nesta quarta-feira, 17, e deve chegar em Hiroshima na sexta-feira, 19. O retorno está previsto ainda para a noite de domingo, dia 21.

Foi Kishida quem convidou Lula, em uma ligação telefônica direta, para participar do G7 deste ano. Os dois vão se encontrar poucos dias após o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participar do G7 Financeiro em Niigata, no Japão, e receber a demanda de empresários locais por um acordo comercial entre o país asiático e o Mercosul.

No caso das bilaterais com Indonésia e Índia, o tema principal deve ser o G20. Em dezembro, a Índia passará a presidência do grupo para o Brasil. Antes da Índia, a presidência estava com a Indonésia. Os encontros também devem abordar os diferentes temas da agenda internacional sob a ótica dos países em desenvolvimento.

Na programação oficial do G7, Lula participará de três painéis: o primeiro deles, no sábado, às 15h no horário local (12 horas à frente de Brasília), batizado de "Trabalhando juntos para evitar crises múltiplas. Haverá a foto oficial e, em seguida, às 17h20, um painel sobre esforço comum em prol da sustentabilidade.

Já o domingo vai começar com uma visita dos líderes do G7 ao memorial das vítimas da bomba atômica atirada sobre Hiroshima na Segunda Guerra Mundial. Às 9h30, haverá o único painel do dia: "Na direção de um mundo próspero, estável e pacífico".

O G7 termina com a publicação de dois comunicados conjuntos. Um deles assinado apenas pelos países-membros do bloco. O outro, também com os países convidados. Para além do Brasil, participam do G7 deste ano como convidados Austrália, Índia, Indonésia, Coreia do Sul, Vietnã, Comores e Ilhas Cook.