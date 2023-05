Mulher morta vence eleição na Índia

Uma indiana venceu uma eleição local quase duas semanas após sua morte porque seus simpatizantes decidiram votar na candidata como expressão de respeito, anunciaram as autoridades.

Ashiya Bi recebeu quase 44% dos votos nas eleições municipais celebradas no início do mês no estado mais populoso da Índia, Uttar Pradesh. Ela foi declarada vitoriosa postumamente.

A candidata, que tinha 30 anos e disputava eleições pela primeira vez, morreu vítima de uma infecção a apenas 12 dias do pleito.

Seu marido, Muntazim Qureishi, informou a morte às autoridades eleitorais, mas o administrador do distrito, Bhagwan Sharan, explicou à AFP que não foi estabelecido um procedimento para remover o nome da candidata da cédula.

"Uma vez que o processo eleitoral começa, não pode ser interrompido ou pausado", afirmou Sharan.

Ashiya Bi era muito popular e vários eleitores decidiram votar nela para expressar respeito e admiração.

