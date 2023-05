MLS anunciará novo time em San Diego após venda recorde

A MLS se prepara para anunciar na quinta-feira (18) a entrada de um novo time com sede em San Diego, na Califórnia, adquirido pelo bilionário egípcio-britânico Mohamed Mansour por um valor recorde de US$ 500 milhões (R$ 2,4 bilhões), disse à AFP uma fonte com conhecimento sobre essa negociação.

A franquia, que será a 30ª da liga norte-americana (MLS) e estreia na temporada de 2025, jogará no Snapdragon Stadium, uma instalação recém-construída com capacidade para 35 mil espectadores.

O valor mais alto pago anteriormente por uma nova equipe da MLS foi de US$ 325 milhões (R$ 1,5 bilhão, na cotação) pela compra do Charlotte FC em 2019.

Em 1996, a taxa de inscrição na MLS para sua primeira temporada foi de US$ 5 milhões (R$ 24 milhões).

A nova equipe de San Diego, cujo nome ainda não foi revelado, se juntará em 2025 a outras três franquias do estado da Califórnia: o San Jose Earthquakes, o Los Angeles Galaxy e o Los Angeles FC, atual campeão da MLS.

A cidade californiana, com cerca de 1,4 milhão de habitantes, fica na divisa com a mexicana Tijuana.

Segundo a fonte, o novo clube da MLS não terá vínculo com o time San Diego Loyal, que atualmente disputa a USL Championship, um campeonato de categoria inferior, e que pertence ao ex-astro da seleção americana Landon Donovan.

Em março passado, o comissário da MLS, Don Garber, disse estar "otimista" sobre as chances de San Diego ser sede de um novo time.

Entre os planos da liga também estaria a entrada de outras duas franquias nos próximos anos, para as quais as cidades de Las Vegas, Sacramento, Detroit, Phoenix e Tampa foram apontadas como possíveis candidatas.

A American Football League (NFL) e a Ice Hockey League (NHL) são formadas por 32 franquias cada, enquanto o Basketball (NBA) e o Baseball (MLB) possuem 30.

Mansour, nascido no Egito, mora em Londres e tem nacionalidade britânica.

O magnata de 75 anos preside o Grupo Mansour, que atua na indústria automotiva, serviços financeiros e imobiliário. Ele também é o tesoureiro sênior do Partido Conservador britânico.

Os Estados Unidos se preparam para sediar dois grandes eventos do futebol nos próximos anos, a Copa América de 2024 e a Copa do Mundo de 2026, esta última junto com México e Canadá.

