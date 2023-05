Inter vence Milan novamente (1-0) e vai à final da Champions

Com um gol na reta final do argentino Lautaro Martínez (74'), a Inter de Milão voltou a vencer o Milan, desta vez por 1 a 0, e se classificou para a final da Liga dos Campeões, nesta terça-feira, com um placar agregado de 3-0.

A Inter espera agora seu adversário na final, marcada para o dia 10 de junho, em Istambul, que sairá do duelo desta quarta-feira em Manchester entre City e Real Madrid (1-1 no jogo de ida, na Espanha).

