Economia do Japão supera expectativas e cresce 0,4% no primeiro trimestre

A economia do Japão cresceu 0,4% no primeiro trimestre de 2023, ajudada, em parte, pela recuperação do turismo após o fim das restrições da pandemia, apontam dados oficiais divulgados nesta quarta-feira (17).

O crescimento superou as expectativas do mercado, de 0,2%, depois que o PIB do país ficou em zero nos últimos três meses do ano passado.

Nos três meses até março, os gastos dos turistas que visitam o Japão "se recuperaram rapidamente", indicou Ryutaro Kono, economista-chefe do BNP Paribas, antes da divulgação dos dados oficiais. "O gasto dos lares também parece ter se recuperado em um ritmo acelerado", acrescentou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A terceira maior economia do mundo reabriu totalmente suas fronteiras aos turistas estrangeiros em outubro, após dois anos e meio de restrições sanitárias que afetaram a economia.

Economistas apontaram que um aumento no consumo privado concentrado no setor de serviços, incluindo restaurantes e hotéis, ajudou a compensar o impacto negativo do comércio internacional.

A exportação de bens e serviços desacelerou 4,2%, segundo dados oficiais, em meio a um declínio econômico mundial. O consumo privado aumentou 0,6% no primeiro trimestre, contra 0,2% no período imediatamente anterior.

tmo-kaf/cwl/mas/ll/lb