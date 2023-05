Djokovic vence Norrie e vai às quartas do Masters 1000 de Roma

O sérvio Novak Djokovic, número 1 do mundo, se classificou sem maiores dificuldades para as quartas de final do Masters 1000 de Roma derrotando nesta terça-feira (16) o britânico Cameron Norrie (13º).

Djokovic fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-4, em uma hora e 30 minutos.

O sérvio, que na próxima segunda-feira perderá o topo do ranking da ATP para o espanhol Carlos Alcaraz, já eliminado em Roma, fez seu 77º jogo na capital italiana, igualando o recorde de Rafael Nadal.

'Nole' jogará por uma vaga nas semifinais com o dinamarquês Holger Rune (7º), bateu o australiano Alexei Popyrin (77º) por 2 sets a 1.

"Embora seja muito jovem, conheço seu jogo muito bem. Ele está em grande forma e acho que será um jogo muito físico", previu Djokovic sobre o duelo com Rune.

O sérvio está nas quartas de final de Roma pela 17ª vez consecutiva. Contra Norrie, começou abrindo 3-0 com uma quebra. Sólido nas trocas de bola, fechou o primeiro set sem grandes problemas.

No segundo, quando Djokovic vencia por 2-1, Norrie acertou uma bolada nas pernas do sérvio, que havia saído da jogada e estava de costas para o adversário.

O britânico se desculpou levantando a mão, mas Djokovic o encarou por alguns segundos e se aproximou da rede esperando por uma explicação, que não veio.

Até o final da partida, 'Nole' se mostrou muito sério, deixando claro que não estava satisfeito com o pedido de desculpas.

Fechou o jogo sem perder a calma e cumprimentou Norrie friamente na rede.

Em entrevista coletiva, Djokovic não desceu o tom contra Norrie: "É um cara legal fora da quadra, por isso não entendo esta atitude, fazendo coisas que no vestiário sabemos que não são jogo limpo".

"Vi o replay de quando ele me acerta. Ele pode dizer que não foi de propósito. Não sei se ele me viu. Com a visão periférica, você sempre pode ver o jogador posicionado na quadra. A bola estava muito lenta e perto da rede. Virei de costas porque o ponto estava perdido para mim", explicou 'Djoko'.

Por sua vez, o grego Stefanos Tsitsipas (5º) terminou o jogo da terceira rodada que tinha sido interrompido na segunda-feira por conta da chuva com uma vitória sobre o italiano Lorenzo Sonego (48º) por 2 sets a 1.

Também avançou às oitavas o alemão Alexander Zverev (22º), que derrotou o americano J.J. Wolf (54º) por 2 sets a 0.

-- Resultados desta terça-feira do Masters 1000 de Roma:

- Simples masculino - Terceira rodada:

Alexander Zverev (ALE/N.19) x J.J. Wolf (EUA) 6-4, 7-5

Stefanos Tsitsipas (GRE/N.5) x Lorenzo Sonego (ITA) 6-3, 7-6 (7/3)

- Oitavas de final:

Novak Djokovic (SRB/N.1) x Cameron Norrie (GBR/N.13) 6-3, 6-4

Holger Rune (DIN/N.7) x Alexei Popyrin (AUS) 6-4, 5-7, 6-4

bds/pm/cb/aa