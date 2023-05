Cristina Kirchner reitera que não será candidata em outubro na Argentina

A vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, reiterou nesta terça-feira que não será candidata nas eleições de outubro, a poucos dias de um grande ato em Buenos Aires organizado por seus apoiadores para convencê-la a disputar a presidência.

Cristina, 70, afirmou em carta pública que, caso se candidatasse, seria proscrita pelo "Partido Judicial, que funciona como uma força-tarefa do Juntos pela Mudança (JpC, aliança opositora de direitistas e social-democratas), e pelos grupos econômicos reunidos para produzir a eliminação de seus adversários políticos".

"Não irei entrar no jogo perverso que nos impõem, com fachada democrática, para que esses mesmos juízes, empoleirados hoje na Suprema Corte, emitam uma decisão me inabilitando ou me tirando qualquer candidatura que eu possa ostentar, para deixar o peronismo (governo) em absoluta fragilidade diante da disputa eleitoral", enfatizou a vice-presidente.

Os eleitores argentinos irão às urnas em 22 de outubro para escolher o novo presidente e renovar parcialmente o Congresso.

