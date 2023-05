Comunicado do Business Wire :TelevisaUnivision

A TelevisaUnivision, a principal empresa do mundo em mídia e conteúdo em língua espanhola, reforçou sua posição como o lar da América hispânica durante o seu evento Upfront 2023-24 ao destacar um conteúdo voltado para a cultura e recursos com liderança no mercado para os anunciantes se conectarem com a base de consumidores hispânicos em rápido crescimento nos EUA.

Donna Speciale, presidente da divisão de Vendas e Markting Publicitário nos EUA na TelevisaUnivision,subiu ao palcona apresentação da empresa no Pier 36 na cidade de Nova York e anunciou: "Hoje, somos o líder em entretenimento do mundo de língua espanhola -um poderoso portfólio de marcas de mídia e recursos sem igual." Ela continuou: "estamos tendo um momento incrível e um alcance massivo a um público influente e crescente. Esta é a "Young America" (jovem América), contribuindo com 100% do crescimento do público de 18 a 34 anos nos próximos cinco anos e promovendo nossa cultura coletiva."

Speciale anunciou um progresso significativo para fechar a lacuna de anunciantes que investem em mídia em língua espanhola ao declarar que a TelevisaUnivision recebeu mais de 110 novas marcas desde que subiu ao palco no ano passado. Ao destacar os esforços da empresa para solucionar as desigualdades de dados que atormentam a medição da mídia há décadas, Speciale anunciou que mais de 150 clientes aparecem ativos de encontro ao gráfico de dados domésticos hispânicos da empresa, que agora cobre quase 100% de todos os lares hispânicos nos EUA. Além disso, Speciale pediu ao setor que se apoie no big data ao reconhecer a solução Big Data Plus Panel da Nielsen como um grande passo para a equidade, proclamando que "finalmente existe uma moeda em que os hispânicos e seus comportamentos na mídia são medidos com precisão".

Pierluigi Gazzolo, diretor executivo do ViX,o serviço de streaming global renomado da empresa, subiu ao palco e apresentou a dinâmica contínua do ViX, anunciando que a plataforma tem agora mais de 30 milhões de usuários ativos mensalmente no mundo inteiro. Ao se dirigir à sala de anunciantes e profissionais de marketing, Gazzolo enfatizou que "o consumo na plataforma continua a crescer rapidamente, sendo que 80% do consumo no ViX é de conteúdo que ninguém mais tem e, o mais importante, 63% dos usuários no ViX são incrementais para o grande público que atendemos no linear, o que significa maior alcance entre plataformas para todos vocês".

O presidente da U.S. Networks, Ignacio "Nacho" Meyer,apresentou a oferta de conteúdo de notícias, esportes e entretenimento da empresa para 2023-2024, afirmando: "É inegável que o nosso conteúdo ofusca todos os outros conteúdos no cenário da mídia". Ele continuou: "Só em nossa rede, entregamos mais de 60% de todas as exibições em língua espanhola, tornando a Univision a rede número 1 entre os hispânicos por 30 anos consecutivos. Nosso legado, defesa, consistência, equidade e, é claro, nossas estrelas, são os motivos pelos quais os espectadores hispânicos nos escolhem".

Destaques do conteúdo:

-- A TelevisaUnivision fez parceria com a National Football League e a CBS Sports para transmitir o Super Bowl em espanhol no domingo, 11 de fevereiro. Isso marca a primeira transmissão nacional da empresa de um jogo da NFL. A divisão de esportes da empresa, a TUDN, traz sua longa experiência em futebol para a apaixonada base de fãs hispânicos dos Estados Unidos, após mais de cinco décadas de produção do Super Bowl no México.

-- A 48ª edição da Copa América chega às plataformas TUDN e TelevisaUnivision no período de 14 de junho a 14 de julho de 2024. Sediado nos Estados Unidos pela segunda vez na história, o torneio contará com todas as 10 seleções nacionais da CONMEBOL, incluindo a campeã mundial Argentina; e 6 times convidados da CONCACAF, que incluem o Estados Unidos e o México.

-- A âncora do AQUÍ Y AHORA da Univision, Ilia Calderon apresentará uma nova série que mostra crimes reais e que estreará no ViX com o nome SEÑALES DEL CRIMEN. A série analisa histórias convincentes por meio das lentes latinas.

-- Estrelado por Angelique Boyer e Sebastian Rulli, EL EXTRAÑO RETORNO DE DIANA SALAZAR é uma adaptação da icônica novela que chegará ao ViX em 2024 sobre duas almas gêmeas presas no limiar entre a vida e a morte ao longo de vários séculos.

-- CIRCO GOMEZ é uma nova série em desenvolvimento para o ViX, como parte de seu primeiro contrato com o talentoso Eugenio Derbez, sobre uma família disfuncional que dirige um circo itinerante de má qualidade.

-- TO Latin GRAMMY 2023 será transmitido ao vivo de Sevilha, Espanha, em 16 de novembro, marcando a primeira transmissão internacional na história do programa.

-- A próxima programação do horário nobre da Univision e da UniMás incluirá o melhor do entretenimento, música e comédia, trazendo telenovelas inovadoras como VENCER LA CULPA e TIERRA DE ESPERANZA, assim como as emocionantes franquias sem roteiro MIRA QUIÉN BAILA, DE NOCHE PERO SIN SUEÑO e HOTEL VIP, entre outros.

Sobre a TelevisaUnivision

A TelevisaUnivision é a principal empresa de mídia em língua espanhola do mundo. Alimentada pela maior biblioteca de conteúdo próprio em espanhol e uma capacidade de produção prolífica, a TelevisaUnivision é a maior produtora de conteúdo original em espanhol nos campos de notícias, esportes e entretenimento. Este conteúdo original alimenta todas as plataformas da TelevisaUnivision, que incluem as redes de transmissão líderes de mercado Univision, Las Estrellas, Canal 5 e UniMas, e um portfólio de 38 canais a cabo, que incluem o TUDN, Galavision, Distrito Comedia e TL Novelas. A empresa também opera o principal estúdio de cinema mexicano, o Videocine, e possui e opera a maior plataforma de áudio em espanhol nos EUA em 39 estações terrestres e a plataforma digital Uforia. A TelevisaUnivision também é proprietária do ViX, a maior plataforma de streaming em espanhol do mundo. Para mais informações, acesse televisaunivision.com.

