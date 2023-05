Comunicado do Business Wire :Mitsubishi Power Americas, Inc.

Um novo consórcio, formado pela Mitsubishi Power Americas, Inc. e a empresa de engenharia CONSAG, assinou um contrato com a Portocem Geração de Energia S.A. para engenharia, fornecimento e construção (EPC) da Usina Termelétrica Portocem (UTE Portocem) no Brasil. O início da construção do empreendimento foi marcado com uma solenidade no dia 5 de maio de 2023.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230516005283/pt/

Image of the site where the Floating Storage and Regasification Unit (FSRU) will be chartered by Portocem and permanently moored within the basin of the Port of Pecém. (Credit: Complexo do Pecém)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Portocem Geração de Energia S.A. foi a grande vencedora do primeiro Leilão de Reserva de Capacidade de Energia do Brasil, realizado em dezembro de 2021, para contratação de energia para o Sistema Interligado Nacional (SIN).

Pelo contrato, a Mitsubishi Power irá fornecer quatro turbinas a gás refrigeradas a ar e aprimoradas M501JAC, enquanto a CONSAG será responsável pelo fornecimento do balanço da planta (BoP), serviços públicos, obras civis, montagem e colocação da planta em operação, bem como a implementação das linhas de transmissão e subestações que alimentam o BoP.

As quatro turbinas a gás M501JAC de última geração irão operar em ciclo simples na UTE Portocem, fornecendo a tão necessária capacidade de geração no Brasil.

A UTE Portocem representa o terceiro projeto de turbina a gás de classe avançada da Mitsubishi Power no Brasil nos últimos seis anos, estabelecendo um sólido histórico de sucesso no país.

A UTE Portocem será uma das maiores usinas termelétricas já construídas na América Latina e terá 1,6 gigawatts (GW) de capacidade instalada. O projeto foi elaborado para fornecer energia confiável à rede nacional no Brasil, proporcionando capacidade adicional tanto necessária para dar suporte à dependência existente de energia intermitente oriunda de fontes renováveis. A UTE Portocem será construída no Complexo Industrial e Portuário de Pecém, localizado na região metropolitana de Fortaleza.

"A usina termelétrica UTE Portocem é um projeto histórico para o Brasil, ao permitir uma transição energética eficiente e garantir a confiabilidade do sistema elétrico nacional. Estamos orgulhosos de participar deste projeto e também de manter a liderança de mercado neste segmento", disse Eric Shigetomi, Vice-Presidente de Vendas para América do Sul da Mitsubishi Power Americas.

"Estamos felizes com esta parceria. A Portocem selecionou tecnologia de ponta ao escolher a Mitsubishi Power e uma construtora com larga experiência na construção deste tipo de projeto, a CONSAG", afirmou Ronan Dias, Diretor Executivo da Portocem. "Juntos, eles irão nos ajudar a transformar a região em um importante centro de gás natural da América Latina, atraindo diversos outros investimentos sustentáveis."

"A construção da usina termelétrica Portocem em parceria com a Portocem e a Mitsubishi Power é um importante marco na história da CONSAG, reforçando a posição do Grupo como um dos principais atores do setor de energia e infraestrutura no Brasil e no mundo. Agradecemos a confiança e desejamos muito sucesso na implantação e operação deste empreendimento", acrescentou Daniel Breanza, Diretor de Negócios da CONSAG.

Uma linha de transmissão de 6 km irá ligar a usina ao Sistema Interligado Nacional (SIN), através da subestação Pecém 2. Uma Unidade Flutuante de Armazenamento e Regaseificação (FSRU) será locada pela Portocem e atracada permanentemente na bacia do Porto de Pecém. O empreendimento está sendo projetado para ter capacidade de geração de energia prontamente disponível para transmissão nos momentos em que o sistema elétrico necessita de reforço extra para atender aos picos de demanda, conforme determinações de transmissão do Operador Nacional do Sistema (ONS).

Sobre a Mitsubishi Power Americas, Inc.

A Mitsubishi Power Americas, Inc. (Mitsubishi Power) com sede em Lake Mary, Flórida, emprega mais de 2.500 especialistas e profissionais em geração de força, armazenamento de energia e soluções digitais. Nossos funcionários visam capacitar os clientes para combater a mudança climática de modo acessível e confiável, ao mesmo tempo em que promovem a prosperidade humana nas Américas do Norte, Central e do Sul. As soluções de geração de energia da Mitsubishi Power incluem turbinas a gás, vapor e aeroderivadas; mecanismos de transmissão e ilhas de força; sistemas geotérmicos; desenvolvimento de projetos solares fotovoltaicos; controles ambientais; e serviços. As soluções de armazenamento de energia incluem hidrogênio ecológico, sistemas de armazenamento de energia de bateria e serviços. A Mitsubishi Power também oferece soluções inteligentes que usam inteligência artificial para permitir a operação autônoma de usinas de energia. A Mitsubishi Power é uma marca de soluções de energia da Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI). Com sede em Tóquio, Japão, a MHI é uma das principais fabricantes mundiais de maquinário pesado, com negócios de engenharia e fabricação abrangendo energia, infraestrutura, transporte, setor aeroespacial e defesa. Para mais informação, acesse o site da Mitsubishi Power Americas e siga-nos no LinkedIn.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230516005283/pt/

Contato

Christa Reichhardt Mitsubishi Power Americas +1 407-484-5599 [email protected]

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.