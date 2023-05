Comunicado do Business Wire :CROOZ, Inc.

A CROOZ, Inc. (listada no mercado padrão da Bolsa de Valores de Tóquio: 2138; sede: Shibuya-ku, Tóquio; presidente, e CEO: Koji Obuchi; daqui em diante "CROOZ") anunciou o lançamento oficial do PROJECT XENO, um jogo NFT desenvolvido pela empresa.

Sobre o PROJECT XENO

PROJECT XENO é um jogo blockchain operado pela EPOCH FACTORY e desenvolvido pela CROOZ, uma empresa japonesa. O jogo NFT de batalha tática em grande escala combina GameFi, e-Sports e Fun. O PROJECT XENO está disponível no mundo todo e pode ser reproduzido em smartphones e PCs.

O PROJETO XENO possui os seguintes recursos.

Destaque (1) Colaboração com celebridades como Floyd Mayweather Jr.

O jogo nomeou alguns embaixadores para alcançar usuários ao redor do mundo: o popular youtuber Hikaru é o embaixador no Japão, enquanto o campeão mundial de boxe de oito divisões Manny Pacquiao e Fumiya, "o japonês mais famoso das Filipinas", são os embaixadores no Sudeste Asiático. Além disso, os NFTs colaboraram com o ex-campeão mundial de boxe de cinco divisões Floyd Mayweather Jr. e outros também estão disponíveis.

Destaque (2) Desenvolvido por uma empresa japonesa da bolsa de valores

O PROJECT XENO é desenvolvido e operado por uma empresa que negocia na bolsa de valores e que lançou muitos jogos de sucesso para smartphones no mercado japonês, demonstrando ser capaz de fornecer jogos de alta qualidade e operações estáveis.

Destaque (3) Especificações "Web 2.5" que também permitem que usuários sem NFT joguem

O PROJECT XENO é um jogo gratuito, o que significa que ainda assim pode ser jogado por usuários que não possuem NFT. Além disso, o jogo oferece suporte a compras no jogo, permitindo que os usuários joguem exatamente da mesma maneira que aqueles que possuem NFT. A única diferença é a presença ou ausência do recurso "Earn". Não há discrepâncias na força dos personagens etc., permitindo que o PROJECT XENO seja jogado como qualquer outro jogo social. Se os jogos sociais são Web 2.0 e os jogos GameFi são Web 3.0, o PROJECT XENO pode ser considerado um jogo Web 2.5.

Sobre os tokens GXE

GXE é um token distribuído no PROJECT XENO. O GXE está listado na MEXC Global, LBank, BKEX, Bittrex Global e Gate.io. Em 16 de maio de 2023 também foi listado na BITPoint, uma bolsa de criptoativos do Grupo SBI com sede em Tóquio (Japão). A BITPoint foi aprovada como operadora de troca de criptoativos pela Agência Japonesa de Serviços Financeiros.

Novidades sobre o PROJETO XENO

Para mais informações sobre o PROJETO XENO, acesse o site. Informações atualizadas também estão disponíveis no Twitter.

-- PROJECT XENO: http://project-xeno.com/

-- Twitter oficial do PROJECT XENO: https://twitter.com/PROJECTXENO_GLB

Sobre a CROOZ, Inc.

Com o site de compras de moda "SHOPLIST.com by CROOZ" em seu núcleo, a CROOZ, Inc. desenvolve uma grande variedade de serviços on-line no domínio do entretenimento, incluindo compras e jogos, sempre em sintonia com os novos tempos. https://crooz.co.jp

Contato

Para perguntas sobre este lançamento: CROOZ Blockchain Lab PR Team Renka Suzuki +81-80-3586-8175 E-mail: [email protected]

