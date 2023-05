Comunicado do Business Wire :Carbios

Notícias regulatórias:

Emmanuel Ladent, CEO, and Alain Marty, Chief Scientific Officer, represent Carbios at the 6th Choose France Summit organized by the Elysée Palace (Photo: Carbios)

Carbios (Euronext Growth Paris: ALCRB), pioneira no desenvolvimento e industrialização de tecnologias biológicas para reinventar o ciclo de vida do plástico e de têxteis, foi selecionada entre as 22.000 startups do ecossistema francês de tecnologia para representar a inovação francesa no 6º Encontro de Cúpula "Choose France". "Choose France" é um encontro de cúpula empresarial internacional dedicado à atratividade da França, lançada por iniciativa de Emmanuel Macron, Presidente da República. Apenas dez empresas, incluindo a Carbios, foram escolhidas para expor suas tecnologias no Château de Versailles. Nesta ocasião, a Carbios anunciou que se uniu à comunidade Coq Vert lançada pela Bpifrance em parceria com a ADEME e o Ministério da Transição Ecológica, para se conectar com outros líderes empresariais comprometidos com o meio ambiente e avançar em sua implantação internacional.

"Com o INRAE2, escolhemos destacar a Carbios no Encontro de Cúpula "Choose France" como um símbolo do dinamismo econômico francês",comentou Philippe Gassmann, Secretário-Geral do "Choose France" 2023 (Tesouro Francês). "Com suas biotecnologias inovadoras "Made in France" que trazem o plástico à economia circular, a Carbios ilustra a riqueza da inovação dentro do ecossistema francês de tecnologia limpa. Agradeço à Carbios por ser embaixadora deste ecossistema aos 200 convidados estrangeiros que participaram do 6º Encontro de Cúpula "Choose France" com o tema: Investir para um futuro sustentável."

Emmanuel Ladent, Diretor Executivo, e Alain Marty, Diretor Científico, representando a Carbios no "Choose France"

"A Carbios está honrada por ter sido escolhida pelo Palácio Elysée para "Choose France". Este encontro de cúpula internacional oferece uma oportunidade para reuniões entre o Presidente da República, membros do governo e líderes de grandes empresas francesas e estrangeiras para discutir as ambições económicas da França e sua atratividade",comentou Emmanuel Ladent, Diretor Executivo da Carbios. "A Carbios está em meio a um grande lançamento industrial, com uma primeira fábrica planejada na região de Grand Est e a implantação comercial internacional de nossos processos. Estamos muito gratos pelo apoio do governo francês neste momento estratégico para a empresa."

A comunidade Coq Vert

Lançada pela Bpifrance, em parceria com a ADEME e o Ministério da Transição Ecológica, esta comunidade reúne 2.000 membros que são atores do desenvolvimento sustentável e estão convencidos da necessidade de atuar em prol das transições energética e ecológica.

Sobre a Carbios:

Carbios é uma empresa de biotecnologia que desenvolve e industrializa soluções biológicas para reinventar o ciclo de vida do plástico e de têxteis. Inspirada pela natureza, a Carbios desenvolve processos com base em enzimas para decompor o plástico com a missão de evitar a poluição plástica e têxtil bem como acelerar a transição a uma economia circular. Suas duas tecnologias disruptivas para a biorreciclagem de PET e a biodegradação de PLA estão atingindo escalas industrial e comercial. Sua planta de demonstração de bioreciclagem está operando desde 2021, sendo que uma unidade de referência inédita, em parceria com a Indorama Ventures, deve entrar em operação em 2025. A Carbios recebeu reconhecimento científico, notadamente com a capa da Nature, sendo apoiada por marcas de prestígio nos setores de cosméticos, alimentos e bebidas, além de vestuário para aumentar a capacidade de reciclagem e a circularidade de seus produtos. Nestlé Waters, PepsiCo e Suntory Beverage & Food Europe são membros de um consórcio de embalagens fundado pela Carbios e L'Oréal. On, Patagonia, PUMA, PVH Corp. e Salomon cooperaram com a Carbios em um consórcio têxtil.

Acesse www.carbios.com/en para saber mais sobre a biotecnologia impulsionando a circularidade do plástico e de têxteis.

Informações sobre as ações da Carbios:

Código ISIN:FR0011648716 Código do ticker:Euronext Growth: ALCRB LEI:969500M2RCIWO4NO5F08

A Carbios, fundada em 2011 pela Truffle Capital, é elegível para o PEA-PME, um programa do governo que permite que os residentes franceses que investem em PMEs se beneficiem de descontos no imposto de renda.

Isenção de responsabilidade sobre declarações prospectivas e fatores de risco:

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas, não dados históricos, e não deve ser interpretado como uma garantia de que os fatos e dados declarados irão ocorrer. Estas declarações prospectivas estão baseadas em dados, suposições e estimativas consideradas razoáveis pela Carbios. A Carbios opera em um ambiente competitivo e em rápida evolução. Assim, não está em posição de antecipar todos os riscos, incertezas ou outros fatores que possam afetar seu negócio, seu impacto potencial em seus negócios ou a medida em que a materialização de um risco ou combinação de riscos pode conduzir a resultados que diferem significativamente daqueles citados em qualquer declaração prospectiva. A Carbios chama a atenção ao fato de que as declarações prospectivas não são de modo algum garantia de seu desempenho futuro e que sua atual situação financeira, resultados e fluxos de caixa e o desenvolvimento do setor em que a Carbios opera podem diferir significativamente daqueles propostos ou sugeridas pelas declarações prospectivas contidas neste documento. Além disto, mesmo que a posição financeira, resultados, fluxos de caixa e desenvolvimentos da Carbios no setor em que opera sejam consistentes com as informações prospectivas contidas neste documento, tais resultados ou desenvolvimentos podem não ser uma indicação confiável dos futuros resultados ou desenvolvimentos da Carbios. Os leitores são aconselhados a considerar com cuidado os fatores de risco descritos no documento de registro universal apresentado à autoridade francesa de mercado ("AMF"), bem como no relatório financeiro semestral disponível gratuitamente no site da empresa. Se todos ou parte destes fatores de risco se materializarem ou outros, em nenhum caso a Carbios será responsável por qualquer decisão tomada ou ação tomada em conjunto com as informações e/ou declarações neste comunicado de imprensa ou por quaisquer danos relacionados. Esta informação é concedida apenas a partir da data deste comunicado à imprensa. A Carbios não se compromete a publicar atualizações destas informações ou das premissas nas quais estejam baseadas, exceto em conformidade com qualquer obrigação legal ou regulamentar que seja aplicável a elas.

A tradução é apenas para fins informativos. Em caso de discrepância entre as versões em francês e inglês deste comunicado à imprensa, a versão em francês irá prevalecer.

1 ADEME = Agência Francesa para Transição Ecológica 2 INRAE = Instituto Nacional de Pesquisa para Agricultura, Alimentação e Meio Ambiente da França

Contato

CARBIOS Melissa Flauraud Assessoria de Imprensa [email protected] +33 (0)6 30 26 50 04 Benjamin Audebert Relações com Investidores [email protected] +33 (0)4 73 86 51 76

Assessoria de Imprensa (França) Iconic Marie-Virginie Klein [email protected] +33 (0)1 44 14 99 96

Assessoria de Imprensa (EUA) Rooney Partners Kate L. Barrette [email protected] +1 212 223 0561

Assessoria de Imprensa (Alemanha, Áustria, Suíça e Reino Unido) MC Services Anne Hennecke [email protected] +49 (0)211 529 252 22

