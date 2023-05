Comunicado do Business Wire :Boomi

BoomiTM, líder em conectividade inteligente e automação, anunciou hoje o Boomi AI, uma experiência de usuário simplificada e inédita que aproveita a IA generativa para conectar e integrar aplicativos, dados, processos, pessoas e coisas em todas as organizações, criando resultados de negócios mais rápidos do que nunca.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230516005341/pt/

Boomi Changes the Integration and Automation Game With Boomi AI (Graphic: Business Wire)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"A introdução do Boomi AI define mais um marco em nossa longa história de inovação pioneira no setor de integração", disse Ed Macosky, Diretor de Produtos da Boomi. "Fomos pioneiros na primeira plataforma de integração como serviço (iPaaS) de código baixo e nativa de nuvem para fazer a disrupção do mercado de middleware há mais de 20 anos. Então, mais de uma década atrás, a Boomi foi pioneira no desenvolvimento assistido por IA com o lançamento do Boomi Suggest, que fez ainda mais a disrupção do mercado. Agora, estamos levando nossa plataforma inteligente de integração e automação ao próximo nível, que a torna a primeira em IA e permite que a IA forme e conclua integrações com responsabilidade, bem como transforme a automação para nossos clientes."

No mercado em constante mudança de hoje, as organizações vêm fazendo substanciais investimentos para modernizar suas operações digitais. Segundo o IDC, os gastos internacionais com IA irão aumentar 26,9% apenas no próximo ano. Contudo, ecossistemas desconectados dificultam o foco das equipes de TI em iniciativas estratégicas. Ferramentas, aplicativos e dados fragmentados podem causar confusão e problemas de coordenação, pois as equipes carecem de uma plataforma centralizada para integração, gestão de API, orquestração e automação, resultando em tempo gasto com manutenção, não com inovação.

O mecanismo de IA da Boomi é alimentado pelos cerca de 20.000 clientes da empresa, a maior base de clientes entre fornecedores de plataforma de integração. O Boomi AI utiliza metadados anônimos, padrões e melhores práticas das 200 milhões de integrações feitas com a plataforma Boomi, a fim de treinar os modelos de IA para criar integrações de alta qualidade em diversos processos e aplicativos de negócios, como gerenciamento de dados, otimização da experiência do cliente ou processos da cadeia de fornecimento.

"A extensa base de conhecimento da Boomi torna nosso mecanismo de IA muito mais avançado do que as ferramentas de desenvolvimento assistidas por IA disponíveis hoje. Também beneficia os usuários ao testar padrões continuamente para garantir o design de integração ideal, além de eliminar riscos e erros com antecedência, permitindo que os clientes obtenham tremendos ganhos em eficiência, melhorias operacionais e outros resultados de negócios desejáveis", acrescentou Macosky.

Com o Boomi AI, as organizações podem:

Estabelecer conexões:O Boomi AI pode criar processos de integração, interfaces de programação de aplicativos e modelos de dados mestre com as melhores práticas integradas de milhões de casos de uso bem-sucedidos, mediante um comando rápido, como "Conecte meus sistemas de CRM e faturas".

Otimizar operações:Com as informações inteligentes acionáveis do Boomi AI, os usuários podem solucionar problemas de modo proativo, facilitar a manutenção preditiva, automatizar atualizações e alocar recursos ideais para permitir que o software se gerencie automaticamente com eficiência. Estas informações, como "Um atributo de dados no Salesforce foi alterado. Você gostaria de aplicá-lo em seus sistemas?" para tornar as tarefas anteriormente insignificantes rápidas e fáceis.

Orquestrar experiências:O Boomi AI pode interpretar a intenção por trás dos resultados de negócios desejados para orquestrar processos entre aplicativos. Ele aprimora as tomadas de decisão, simplifica tarefas e aprimora o envolvimento, ao mesmo tempo em que fornece um histórico de auditoria e confirma a intenção para que as decisões e os resultados sejam sempre explicáveis, ao criar sinergias ainda maiores entre a TI e a empresa. Com um comando simples como "Automatize processamento de faturas", as equipes de TI e os líderes empresariais podem ter foco no que é mais importante.

Habilitar o desenvolvimento responsável de IA:Os algoritmos de IA da Boomi são treinados para evitar preconceitos e injustiça com diretrizes éticas estabelecidas para o desenvolvimento e uso de IA na plataforma Boomi. Estas diretrizes confirmam que a tecnologia de IA da Boomi é utilizada de modo transparente e responsável, e que não viola nenhum princípio ético ou lei. Além disto, a Boomi alcançou a Autorização Moderada do Programa Federal da Gestão de Riscos e Autorizações (FedRAMP) dos EUA, um programa governamental que fornece uma abordagem padronizada para avaliar a segurança. O Boomi AI não armazena nenhuma informação específica do cliente de qualquer tipo.

"No mercado acelerado de hoje, as organizações precisam de ferramentas mais poderosas que permitam a elas superar o desempenho, sendo que a IA apresenta um novo e poderoso caminho para fazer isto", disse Dion Hinchcliffe, Vice-Presidente e Analista Principal da Constellation Research. "Ao adotar uma nova e importante abordagem de IA em primeiro lugar, as organizações podem liberar novos níveis de eficiência, inovação e vantagem competitiva, a fim de captar oportunidades de imediato e garantir que seus negócios permaneçam prontos para o futuro."

Como pioneira da plataforma de integração como serviço (iPaaS) nativa de nuvem, a Boomi comemora uma crescente comunidade de mais de 100.000 membros e uma das maiores matrizes de integradores de sistemas globais (GSIs) no espaço de iPaaS. A empresa possui uma rede mundial de parcerias, incluindo Accenture, Deloitte, SAP e Snowflake; trabalhando com os maiores provedores de serviços em nuvem 'hyperscaler', incluindo Amazon Web Services, Google e Microsoft, entre outros.

Incluída nas listas Deloitte Technology Fast 500? e Inc. 5000 como uma das empresas de tecnologia mais inovadoras e de crescimento mais rápido da América, a Boomi foi recentemente nomeada para a lista "Hot Companies to Watch in 2023" da Nucleus Research. A empresa também ganhou diversos prêmios, incluindo três prêmios internacionais Stevie® como Empresa do Ano (dois anos consecutivos) e Inovação de Produto; o prêmio Gold Globee® na categoria Plataforma como Serviço (PaaS); o prêmio Mérito de Tecnologia na categoria Serviços em Nuvem; o prêmio Stratus como Líder Mundial de Computação em Nuvem 2022; e recebeu a prestigiada classificação 5 estrelas no Guia do Programa de Parcerias da CRN por dois anos consecutivos.

Una-se à lista de espera do Boomi AI em boomi.ai.

Recursos Adicionais

-- Leia mais sobre como acelerar os resultados com o Boomi AI

-- Saiba mais sobre a plataforma Boomi

-- Explore a comunidade Boomiverse

-- Siga a Boomi no Twitter, LinkedIn, Facebook e YouTube

Sobre a Boomi

A Boomi visa tornar o mundo um lugar melhor conectando todos a tudo, em qualquer lugar. Como pioneira da plataforma de integração baseada em nuvem como serviço (iPaaS) e agora uma empresa internacional de software como serviço (SaaS) líder na categoria, a Boomi oferece a maior base de clientes entre os fornecedores de plataformas de integração e uma rede mundial com cerca de 800 parcerias, incluindo Accenture, Capgemini, Deloitte, SAP e Snowflake. Organizações mundiais recorrem à plataforma premiada da Boomi para descobrir, gerenciar e orquestrar dados, enquanto conecta aplicativos, processos e pessoas para obter melhores resultados com mais rapidez. Para mais informação, acesse http://www.boomi.com.

© 2023 Boomi, LP. Boomi, o logotipo "B" e a Boomiverse são marcas registradas da Boomi, LP ou suas subsidiárias ou afiliadas. Todos os direitos reservados. Outros nomes ou marcas podem ser as marcas registradas de seus respectivos proprietários.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230516005341/pt/

Contato

Kristen Walker Comunicações Corporativas Globais [email protected] +1 415-613-8320

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.