Comunicado do Business Wire :Aster Guardians

Margaret Helen Shepherd, do Reino Unido, foi anunciada como a ganhadora do Aster Guardians Global Nursing Award 2023 em uma prestigiada cerimônia de premiação realizada no Queen Elizabeth II Centre, em Londres. A ganhadora foi anunciada pelo Dr. Azad Moopen, Presidente Fundador e Diretor Geral da Aster DM Healthcare, sendo o prêmio apresentado pelo Professor Jamie Waterall, Vice-Chefe de Enfermagem de Saúde Pública da Office of Health Improvement & Disparities (Agência de Melhoria da Saúde e Disparidades) do Governo do Reino Unido, ao lado da Sra. Sheila Sobrany, Presidente do Royal College of Nursing; Sra. Alisha Moopen, Vice-Diretora Geral da Aster DM Healthcare; e Sr. TJ Wilson, Diretor Executivo e Chefe do Grupo de Governança e Assuntos Corporativos da Aster DM Healthcare.

Margaret Helen Shepherd from the UK - Winner of the Aster Guardians Global Nursing Award 2023 (Photo: AETOSWire)

Lançado no Dia Internacional dos Enfermeiros em maio de 2021 pela Aster DM Healthcare, visando reconhecer a contribuição altruísta dos enfermeiros a milhões de pacientes ao redor do mundo, o Aster Guardians Global Nursing Award 2023 recebeu uma esmagadora resposta de enfermeiros em todo o mundo com mais de 52.000 enfermeiros de 202 países, um crescimento de 116% quanto à última edição, que recebeu 24.000 inscrições.

A cerimônia de premiação também contou com uma mensagem especial em vídeo do Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Diretor Geral da Organização Mundial da Saúde para parabenizar todos os finalistas e agradecer a Aster DM Healthcare pela iniciativa.

Ao ganhar o prêmio, a enfermeira Margaret disse,"Estou profundamente honrada e agradecida por receber o prestigiado prêmio Aster Guardians Global Nursing. Como profissionais de saúde, temos o privilégio de poder causar um impacto positivo na vida de nossos pacientes e me sinto abençoada por ser parte de uma profissão tão gratificante. Este prêmio não apenas reconhece minhas realizações pessoais, mas também destaca a importância da enfermagem como um componente crucial dos cuidados da saúde. Meu agradecimento a todos os meus colegas, mentores e pacientes que me apoiaram ao longo da minha carreira."

Margaret vem se dedicando a melhorar o tratamento do diabetes mediante um melhor diagnóstico. Ela é a principal enfermeira para diabetes monogênico no Reino Unido e oferece conselhos a médicos em todo o mundo sobre o tratamento desta condição. Ela criou uma rede nacional de enfermeiros de diabetes genético em 2002 para aumentar a conscientização sobre esta condição (que inicialmente é mal diagnosticada em 80% dos casos, resultando em pacientes tratados com injeções desnecessárias de insulina). Ela foi uma das 70 líderes nacionais de pesquisa em enfermagem sênior do [email protected] (impulsionando a inovação e novas funções para aumentar a conscientização e o envolvimento da pesquisa nos cuidados clínicos), recebendo a prestigiada bolsa de liderança da Florence Nightingale Foundation.

O Dr. Azad Moopen, Presidente Fundador e Diretor Geral da Aster DM Healthcare, disse,"Temos a honra de anunciar a Sra. Margaret Helen Shepherd, do Reino Unido, como a ganhadora do Aster Guardians Global Nursing Award deste ano. Ela exemplificou os mais altos padrões de atendimento ao paciente e dedicação, sendo inspiradora e merecendo reconhecimento mundial. Cada um dos 10 finalistas fez um trabalho fenomenal, sendo que o grande júri teve dificuldade em avaliar e selecionar o ganhador final. Temos o privilégio de oferecer o Aster Guardians Global Nursing Award como uma plataforma para compartilhar e homenagear realizações de enfermeiras excepcionais ao redor do mundo."

A Sra. Alisha Moopen, Vice-Diretora Geral da Aster DM Healthcare, disse,"O Aster Guardians Global Nursing Award é uma pequena e significativa expressão de gratidão que se alinha ao tema do Dia Internacional dos Enfermeiros deste ano, 'Nossos Enfermeiros. Nosso Futuro'. Os enfermeiros garantem que os pacientes recebam cuidados de alta qualidade e muitas vezes vão além de seu dever para garantir que o cuidado certo seja proporcionado. Isto geralmente os ajuda a se desenvolver em outras áreas, como pesquisa, inovação, mentoria, educação, digitalização, entre outras, como mostraram as histórias dos finalistas deste ano e da ganhadora. Nós, como indivíduos e organizações, devemos garantir que recebam o reconhecimento que merecem, e é aqui que iniciativas como o Aster Guardians Global Nursing Award entram em jogo. Como grupo, continuaremos apoiando e celebrando os incansáveis esforços dos enfermeiros, bem como divulgando suas histórias inspiradoras de excelência."

O restante dos 9 finalistas, Cathy Cribben-Pearse dos EAU, Christine Mawia Sammy do Quênia, Gloria Ceballo do Panamá, Jincy Jerry da Irlanda, Lilian Yew Siew Mee de Singapura, Michael Joseph Dino das Filipinas, Shanti Teresa Lakra da Índia, Teresa Fraga, de Portugal, e Wilson Fungameza Gwessa, da Tanzânia, também receberam um prêmio em dinheiro.

Estes enfermeiros foram selecionados através de um rigoroso processo de análise conduzido pela Ernst & Young LLP, um grupo de júri de triagem e do grande júri.

