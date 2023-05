Comunicado do Business Wire :AOP Health Group

A Fondazione per la Ricerca dell'Ospedale di Bergamo (FROM) anunciou a publicação dos últimos resultados do estudo LOW-PV na NEJM Evidence.

Os resultados apoiam uma mudança de paradigma no tratamento de pacientes com policitemia vera, um tipo raro de câncer no sangue. A AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH (AOP Health) parabeniza o professor Tiziano Barbui e sua equipe por este sucesso e está satisfeita por ter contribuído para o importante trabalho de pesquisa da FROM.

Saiba mais sobre o estudo e seus resultados aqui.

Sobre a AOP Health

O AOP Health Group incorpora várias empresas, incluindo a AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH, com sede em Viena (Áustria). O AOP Health Group é o pioneiro europeu em terapias integradas para doenças raras e em cuidados intensivos. Nos últimos 25 anos, o Grupo se tornou um fornecedor estabelecido de soluções de terapia integradas operando a partir de sua sede em Viena, suas subsidiárias e escritórios de representação em toda a Europa e Oriente Médio, bem como através de parceiros no mundo inteiro. O slogan "Needs. Science. Trust." resume a base do sucesso do Grupo: estabelecer confiança por meio de um alto nível de investimento contínuo em pesquisa e desenvolvimento e uma orientação altamente consistente e pragmática para as necessidades de todas as partes interessadas - em especial os pacientes e suas famílias, bem como os profissionais de saúde que os tratam.

Contato

Para mais informações: DI Isolde Fally [email protected] +43-676-500 4048

