CEO da OpenAI diz no Senado dos EUA que é 'crucial' regular inteligência artificial

Sam Altman, diretor-executivo da OpenAI, criadora do programa ChatGPT, disse, nesta terça-feira (16), a um painel do Senado dos Estados Unidos que regular a inteligência artificial (IA) é "crucial" para limitar os riscos do uso dessa tecnologia.

Altman, personalidade mais recente surgida no Vale do Silício, pediu que o Congresso imponha novas regras às grandes empresas de tecnologia, apesar das profundas divisões políticas que têm bloqueado durante anos a legislação destinada a regulamentar a internet.

"Acreditamos que a intervenção regulatória dos governos será crucial para mitigar os riscos de modelos cada vez mais potentes", avaliou o empresário de 38 anos.

"É fundamental que a IA mais potente se desenvolva com valores democráticos, o que significa que a liderança dos Estados Unidos é determinante", afirmou, ao testemunhar sobre o impacto da IA perante um subcomitê judicial do Senado.

O lançamento do ChatGPT, em novembro, aumentou o interesse do público, mas também das empresas, na chamada IA generativa, ou seja, aquela capaz de criar conteúdo, textos, imagens, sons e vídeos.

A IA generativa desperta paixões e muitas pessoas se preocupam com seu impacto potencial em muitas profissões, com possíveis cortes maciços de empregos, e fundamentalmente no conjunto da sociedade.

"A OpenAI foi fundada com a crença de que a inteligência artificial tem o potencial de melhorar quase todos os aspectos das nossas vidas, mas também cria sérios riscos", admitiu Altman.

"Um dos meus maiores medos é que nós, esta indústria, esta tecnologia, causemos um dano significativo à sociedade", disse. "Se esta tecnologia for pelo caminho errado, pode ir muito longe (...) E queremos trabalhar com o governo para evitar que isto ocorra".

O empresário lembrou que, embora a OpenAI, companhia que criou o ChatGPT, seja uma instituição privada, é controlada por uma organização sem fins lucrativos, o que a obriga a "trabalhar para uma distribuição ampla dos benefícios da IA e maximizar a segurança dos sistemas baseados em IA".

Altman tem expressado regularmente seu apoio ao estabelecimento de um marco regulatório para a IA, preferencialmente em nível internacional.

"Sei que parece ingênuo propor algo assim, parece muito difícil" de se conseguir, mas "há precedentes", assegurou, dando como exemplo a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA).

