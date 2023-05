Barcelona anuncia saída do diretor esportivo, Jordi Cruyff

O Barcelona anunciou nesta terça-feira (16) a saída de seu diretor esportivo, Jordi Cruyff, ao final da temporada.

"O diretor esportivo do Barcelona, Jordi Cruyff, não renovará seu contrato com a entidade ao final da atual temporada por desejar empreender novos projetos profissionais", afirmou o Barça em um comunicado.

O filho do lendário Johan Cruyff deixará o clube quase dois anos depois de sua chegada, em setembro de 2021.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Barcelona afirma que Jordi Cruyff expressou "seu compromisso em ajudar o clube na transição a uma nova estrutura do futebol", dias após o anúncio da saída do diretor de futebol, Mateu Alemany.

Assim como Alemany, mesmo após o fim de seu contrato, Cruyff ajudará a fechar todas as operações pendentes da janela de transferências do meio do ano, informa o Barça.

"Em suas duas temporadas no clube catalão, o trabalho de Jordi Cruyff foi muito valioso nas decisões futebolísticas", continua a nota.

Ao lado de Alemany, Cruyff foi fundamental na reconstrução do Barça, que no domingo garantiu o título do Campeonato Espanhol com quatro rodadas de antecedência.

Com a saída de ambos, o ex-meia luso-brasileiro Deco está cotado para assumir um cargo de dirigente no clube.

"Deco pode dar o salto até a diretoria. Pode ocupar o lugar de Mateu Alemany", afirmou na segunda-feira o presidente do Barcelona, Joan Laporta, em uma entrevista à TV3 da Catalunha.

gr/pm/cb