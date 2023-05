Atacante Folarin Balogun escolhe jogar pelos EUA no lugar da Inglaterra

O promissor atacante Folarin Balogun, emprestado do Arsenal ao francês Reims, mudou sua nacionalidade esportiva para representar os Estados Unidos em vez da Inglaterra, informou a Fifa e o próprio jogador nesta terça-feira.

"A mudança da nacionalidade esportiva do jogador Folarin Jolaoluwa Balogun da Inglaterra para os Estados Unidos foi aprovada", disse um porta-voz da Fifa.

Balogun, de pais nigerianos, nasceu em Nova Iorque em 2001 e se mudou para Inglaterra aos dois anos, o que lhe deu a possibilidade de escolher qualquer um destes três países para desenvolver a sua carreira internacional.

O atacante de 21 anos teve uma breve passagem pelas categorias de base nos Estados Unidos, mas passou a maior parte de sua carreira internacional na Inglaterra, incluindo a seleção sub-21.

Os regulamentos da Fifa permitem que os jogadores mudem de seleção antes de jogarem uma partida oficial completa com a seleção principal.

"Tomei a decisão de representar os Estados Unidos junto com minha família. Decidimos que seria melhor para mim representar o país onde nasci", disse Balogun. "É algo que eu queria fazer, me sinto em casa aqui (...) Representar os Estados Unidos significa muito, mais do que as pessoas imaginam".

O interesse dos Estados Unidos em contar com Balogun foi intensificado nesta temporada por sua atuação espetacular no Reims, clube da Ligue 1 francesa, time pelo qual marcou 19 gols em 34 jogos.

O atacante poderia estrear com o 'Team USA' contra o México nas semifinais da Liga das Nações da Concacaf no dia 15 de junho em Las Vegas (Nevada).

"Estamos muito satisfeitos que Folarin tenha escolhido representar os Estados Unidos", disse o técnico interino Anthony Hudson. "Ele não é apenas um jogador muito talentoso, mas também uma boa pessoa que agregará valor ao nosso time dentro e fora do campo".

Os Estados Unidos, co-organizadores da próxima Copa do Mundo em 2026, foram eliminados pela Holanda nas oitavas de final do Mundial do Catar-2022, torneio onde sofreram com a falta de um centroavante de ofício.

Já o técnico da Inglaterra, Gareth Southgate, não tinha planos de convocar Balogun por enquanto, mas recentemente encorajou o jogador a continuar lutando por uma chance.

"Cabe ao jogador avaliar o que seu coração sente. Está disposto a esperar um pouco por uma chance se ele se sente apoiado e acha que pode encontrar um espaço em nossa seleção?", disse Southgate.

"Quem nos acompanha sabe que damos oportunidades aos jovens jogadores. Portanto, não podemos chamar alguém só porque não queremos que vá para outro lugar", disse.

