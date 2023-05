Ao menos 16 mortos em disputa tribal sobre jazida de carvão no Paquistão

Pelo menos 16 pessoas foram mortas em uma disputa de longa data entre duas tribos do noroeste do Paquistão pela exploração de uma jazida de carvão, informou a polícia nesta terça-feira (16).

Um grupo de pessoas da tribo akhorwal disparou na segunda-feira contra indivíduos pertencentes ao grupo étnico suni khel que demarcavam os limites de seu território em Darra Adam Khel.

Esta área montanhosa fica a cerca de 60 quilômetros da fronteira com o Afeganistão.

Farhan Khan, um policial de alto escalão, disse à AFP que o confronto ocorreu depois que vários conselhos de anciãos chamados 'jirgas' não conseguiram chegar a um consenso.

"Os confrontos deixaram 12 mortos entre a tribo suni khel e quatro entre os akhorwal, além de quatro feridos", disse à AFP Fazal Naeem, porta-voz da polícia local.

A área montanhosa de Darra Adam Khel faz parte do distrito de Kohat, na província de Khyber Pakhtunkhwa. Este território abriga as maiores reservas de carvão da região e as disputas entre as diferentes tribos pelas jazidas são frequentes.

