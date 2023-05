Turquia: resultados preliminares indicam Erdogan com 49,51% dos votos e Kilicdaroglu com 44,88%

As eleições da Turquia serão decididas em segundo turno, no próximo dia 28 de maio, disseram autoridades nesta segunda-feira, 15. O atual presidente Recep Tayyip Erdogan saiu à frente do seu principal adversário na disputa, mas teve uma quantidade de votos insuficiente para definir uma vitória no primeiro turno ontem.

Resultados preliminares indicam que Erdogan teve 49,51% dos votos, enquanto Kemal Kilicdaroglu recebeu 44,88%. O terceiro candidato, Sinan Ogan, teve 5,17% dos votos, de acordo com o chefe do supremo conselho eleitoral, Ahmet Yener.

A votação do segundo turno vai determinar se o país, que tem uma localização estratégica para a (Otan), continuará sob o governo de Erdogan ou se poderá embarcar no curso mais democrático prometido por Kilicdaroglu. As pesquisas de opinião sugeriam que Erdogan não seria reeleito, mas agora ele parece bem posicionado para ganhar no segundo turno.