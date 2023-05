'El Loco' Bielsa é o novo técnico da seleção do Uruguai

O argentino Marcelo 'El Loco' Bielsa foi anunciado oficialmente como o novo técnico da seleção do Uruguai nesta segunda-feira (15), substituindo o uruguaio Diego Alonso, que encerrou seu contrato após a Copa do Mundo no Catar, informou a federação uruguaia (AUF) nas redes sociais.

"Bem-vindo, Marcelo Bielsa, novo diretor técnico da seleção uruguaia", anunciou a AUF em seu perfil no Instagram junto com várias fotos de 'El Loco' Bielsa. O treinador argentino comandará a 'Celeste Olímpica' até o final da Copa do Mundo de 2026, que será organizada em conjunto por Estado Unidos, México e Canadá.

Bielsa, de 67 anos, fará sua estreia à frente da seleção uruguaia em junho, quando os bicampeões mundiais enfrentam as seleções de Cuba e Nicarágua em Montevidéu.

A seleção uruguaia, que ocupa a 16ª posição do ranking da Fifa, será a terceira equipe nacional comandada por 'El Loco'.

Sua primeira experiência foi com a própria Argentina (1998-2004), com quem conquistou a medalha de ouro olímpica em Atenas-2004. Depois, comandou o Chile (2007-2011), classificando a 'La Roja' para a Copa do Mundo da África do Sul, em 2010, após oito anos de ausência em mundiais.

Além das equipes nacionais, Bielsa treinou clubes de seu país (Newell's Old Boys e Vélez Sarsfield), México (Atlas, América), Espanha (Espanyol, Athletic Bilbao), França (Olympique de Marseille, Lille) e Inglaterra (Leeds).

