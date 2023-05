Comunicado do Business Wire :Lenovo

Em um momento em que as empresas lutam para encontrar tecnologias personalizadas para satisfazer seus requisitos comerciais exclusivos, o Lenovo Solutions and Services Group (SSG) está lançando o Digital Workplace Solutions (DWS), um novo portfólio de serviços gerenciados de ferramentas e sistemas inteligentes. O DWS oferece tecnologia, segurança, eficiência e satisfação do funcionário referentes ao trabalho para que os executivos possam obter importantes resultados de desempenho.

Segundo a mais recente pesquisa de negócios da Lenovo1, nove em cada dez (90%) diretores de informação dizem com frequência que são solicitados a tomar decisões de negócios além da adoção da tecnologia. Ganhar força são desafios com foco em pessoas, como:

-- Gerenciar forças de trabalho remotas (59%)

-- Adquirir / reter talentos (59%)

-- Gerenciar equipes em todo o mundo (58%)

-- Diversidade, equidade e inclusão (55%)

"À medida que as organizações se adaptam ao cenário do trabalho híbrido em evolução, a Lenovo se compromete a oferecer soluções inovadoras para enfrentar seus desafios exclusivos", disse Raghav Raghunathan, Diretor Geral de Soluções de Locais de Trabalho Digitais da Lenovo. "O DWS aproveita nossos recursos internos e amplo ecossistema de parcerias para capacitar empresas com tecnologia avançada, a fim de otimizar a produtividade, aumentar a segurança e criar uma experiência perfeita aos funcionários no local de trabalho digital."

O Lenovo DWS ajuda as organizações a obter uma vantagem competitiva com mais rapidez, ao contar com serviços gerenciados da Lenovo que fornecem habitats de trabalho personalizados com foco em pessoas e ferramentas para responder às principais preocupações das empresas.

O portfólio abrange todos os ambientes de TI para atender às empresas onde elas estão em sua jornada de transformação com um catálogo completo de serviços flexíveis de ponta a ponta:

Serviços de consultoria de locais de trabalho digitais - Diagnostique e elabore cenários de hardware e software do usuário final para melhorar a produtividade e a experiência do usuário

Aplicativos para aumentar a produtividade - Implemente as melhores soluções de sua classe, autenticações de back-end integradas e gerenciadas, com um conjunto de pacotes prévios de aplicativos totalmente integrados que ajudam a maximizar a eficiência

Gerenciamento abrangente de dispositivos inteligentes - Coordene, consolide e aprimore o gerenciamento da infraestrutura de dispositivos, incluindo dispositivos de IoT de próxima geração e integrações BYOD, para liberar equipes a outras tarefas prioritárias

Serviço personalizado - Fique tranquilo com o suporte integrado a nível do funcionário para dispositivos e aplicativos, incluindo suporte preventivo, automação e autoatendimento

Segurança robusta - Proteja ativos essenciais e evite interrupções nos negócios com a implementação e o gerenciamento contínuo das melhores soluções de segurança de sua classe

Acesse Lenovo Tech Today para saber mais sobre como a DWS agiliza e otimiza ambientes de trabalho remotos, híbridos e no local. E transmita uma discussão virtual sobre os recursos, benefícios e versatilidade do Lenovo DWS a partir de 18 de maio.

Sobre a Lenovo

A Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) é uma potência mundial de tecnologia com receita de US$ 70 bilhões, classificada em 171º lugar na Fortune Global 500, empregando 82.000 pessoas em todo o mundo e atendendo a milhões de clientes todos os dias em 180 mercados. Com foco em uma visão ousada para fornecer tecnologia mais inteligente a todos, a Lenovo construiu seu sucesso como a maior empresa de PCs do mundo, ao expandir ainda mais para áreas-chave de crescimento, incluindo servidores, armazenamento, dispositivos móveis, soluções e serviços. Esta transformação, junto com a inovação revolucionária da Lenovo, está formando uma sociedade digital mais inclusiva, confiável e sustentável para todos, em todos os lugares. Para saber mais, acesse https://www.lenovo.com, e leia sobre as últimas notícias por meio de nosso StoryHub.

Contato

Zeno Group pela Lenovo SSG E-mail: [email protected]

