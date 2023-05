Comunicado do Business Wire :Islamic Development Bank (IsDB)

Elaboradores de política e líderes empresariais de todo o mundo estão deliberando sobre como lidar com os obstáculos ao desenvolvimento sustentável durante a Assembleia Anual do Islamic Development Bank (IsDB) Group em andamento em Jeddah, Reino da Arábia Saudita.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230513005008/pt/

Islamic Development Bank (IsDB) President and Group Chairman, H.E. Dr. Muhammad Al Jasser (Photo: AETOSWire)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com o tema "Parcerias para evitar crises", a 48a edição da assembleia anual reuniu oficiais governamentais do alta escalão e executivos empresariais sêniores para discutir uma série de tópicos, como redução de pobreza, saúde, educação, empoderamento de mulheres e jovens, segurança alimentar e mudança climática.

O evento de quatro dias inclui sessões plenárias de alto nível e simpósios técnicos para identificar soluções eficientes para problemas econômicos e de desenvolvimento enfrentados pelos 57 países membros do IsDB Group e seus parceiros.

Na abertura do evento na quarta-feira, a Reunião de Conselho do IsDB Group aprovou um financiamento no valor de mais de US$ 558 milhões para seis projetos nos países membros. Os projetos focam em apoiar crescimento inclusivo e desenvolvimento de infraestrutura, alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). No primeiro dia, também houve a divulgação do "Relatório de Integração do IsDB Group para a região árabe", que mede o progresso da integração econômica dentro de tal região e fornece uma estratégia para fortalecer o comércio entre os países membros do Banco.

Embora os eventos paralelos a esse importante evento estejam em andamento desde 10 de maio, a cerimônia oficial de abertura aconteceu na quinta-feira. Ao realizar a palestra principal, Sua Excelência Dr. Muhammad Al Jasser, presidente e dirigente do grupo do IsDB, reafirmou o compromisso do Bank Group com a promoção de resiliência e o fornecimento de financiamento nos países membros para ajudar a superar os desafios no contexto de mudança das condições monetárias.

"Para apoiar os países membros a lidar com a crise, o IsDB Group lançou várias iniciativas ambiciosas, incluindo um programa para tratar dos efeitos da pandemia, com um valor de US$ 4,3 bilhões, que implementamos por completo, e o Programa de Resposta à Segurança Alimentar, avaliado em mais de US$ 10 bilhões nos próximos três anos, além do compromisso de contribuir para o financiamento climático com um valor de pelo menos US$ 13 bilhões até 2030."

Enquanto isso, o Fórum do Setor Privado do IsDB Group, que está acontecendo de 11 a 13 de maio em paralelo à assembleia anual, está abrindo caminho para parcerias públicas-privadas mais fortes que impulsionam o desenvolvimento inclusivo e apoiam o financiamento inovador e sustentável.

*Fonte: AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230513005008/pt/

Contato

TRACCS Walid El Majzoub, 0097143672530 [email protected]

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.