Comunicado do Business Wire :Insigneo

A Insigneo, uma empresa internacional com liderança em gestão de fortunas, tem o prazer de anunciar a nomeação de Alfredo Maldonado como diretor administrativo e diretor de mercado para Nova York e região nordeste dos EUA. Alfredo Maldonado ficará estabelecido no escritório em expansão da Insigneo, localizado na Madison Avenue e 41st Street, e se reportará a Rodolfo Castilla, diretor de vendas da Insigneo.

Alfredo Maldonado. Managing Director and Market Head for New York and the US Northeast Region (Photo: Business Wire)

Com esta importante incorporação, a Insigneo reafirma o seu compromisso em oferecer serviços financeiros excepcionais aos clientes do mundo inteiro. A decisão da empresa de contratar Maldonado ressalta o seu compromisso na contratação dos melhores talentos e reforça sua posição como um atuador importante no setor global de gestão de fortunas. Nova York é um hub de negócios importante para a empresa continuar seus planos de expansão e ao mesmo tempo oferecer uma plataforma integrada aos profissionais do setor de investimento e seus clientes a nível global.

Em seu novo cargo, Alfredo Maldonado supervisionará os negócios existentes da Insigneo em Nova York, promovendo o crescimento da empresa ao se concentrar em receita e ativos de primeira linha para seus negócios existentes, enquanto expande sua presença no nordeste. "A nomeação de Alfredo reflete o desejo da Insigneo de ser reconhecida como a melhor proposta de valor para todos os consultores independentes com foco em clientes internacionais. Estamos muito entusiasmados em dar as boas-vindas a um profissional tão distinto e, principalmente, a alguém que compartilha nossos valores, o que é fundamental para todos nós", disse Rodolfo Castilla, diretor de vendas da Insigneo.

Maldonado traz 25 anos de experiência internacional em gestão de fortunas, tendo trabalhado em Nova York, Califórnia e Flórida, expandindo sua rede e conhecimento entre estas regiões. A contratação sênior traz um profundo conhecimento do mercado de Nova York, o que será essencial para o crescimento da presença da Insigneo na cidade. "O compromisso da Insigneo em oferecer uma abordagem pró-negócios para consultores financeiros, habilitando-os a prestar um serviço exemplar aos seus clientes, é inigualável no setor", disse Maldonado.

"Estou muito feliz em dar as boas-vindas a um líder do calibre e cultura do Alfredo à nossa família Insigneo em expansão. Nova York e a região nordeste são mercados muito importantes para crescermos e estamos entusiasmados por ele liderar esses esforços em nos tornar uma potência", disse Javier Rivero, presidente e COO (diretor de operações) da Insigneo.

A Insigneo é uma empresa internacional com liderança em gestão de riquezas que oferece serviços e tecnologias que capacitam os profissionais de investimento a atender com sucesso seus clientes no mundo inteiro. A Insigneo tira proveito de suas soluções personalizadas, atendimento ao cliente em primeiro lugar e relacionamento de custódia com a Pershing do BNY Mellon para oferecer uma plataforma de gestão de patrimônios independente, totalmente integrada e de primeira classe. Com mais de US$ 20 bilhões em ativos de clientes suportados, a Insigneo capacita mais de 440 profissionais de investimento, atendendo a mais de 27.000 clientes. Para mais informações, visite www.insigneo.com.

Miguel Reyes [email protected]

