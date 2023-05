Comunicado do Business Wire :HCLTech

A HCLTech, uma empresa de tecnologia líder global, anunciou a expansão de sua parceria de longa data com a SAP para promover a transformação digital para empresas.

Como parte da colaboração expandida, a HCLTech se tornou um cliente e uma parceira global de serviços estratégicos para o SAP SuccessFactors Human Experience Management Suite (SAP SuccessFactors HXM Suite).

A HCLTech vai implantar o SAP SuccessFactors HXM Suite para aprimorar a experiência de seus mais de 225.000 funcionários no mundo inteiro e tornar seus processos de recrutamento e integração mais ágeis. A HCLTech também vai tirar proveito do Workzone da SAP, assim como das soluções Qualtrics para agregar à experiência de seus funcionários.

Como uma parceira SAP diversificada, a HCLTech também possibilitará às empresas do mundo inteiro tirar proveito do SAP SuccessFactors HXM Suite, juntamente com sua variedade de ofertas de nuvem líderes do setor sob o CloudSMART.

"Nossas pessoas estão na essência de nossa estratégia de crescimento e estamos comprometidos a supercarregar seu progresso. Estamos muito satisfeitos em expandir nossa parceria com a SAP para continuar a elevar a experiência para nossos funcionários por meio do que há de melhor na tecnologia", disse C Vijayakumar, CEO e diretor administrativo, HCLTech. "Esta colaboração também nos oferece a oportunidade de ajudar nossos clientes a elevar sua experiência com funcionários por meio do SAP HXM como parte de sua agenda de transformação digital."

"Como um dos primeiros a adotar e parceiro do RISE com SAP, a HCLTech entende que a transformação bem-sucedida de qualquer empresa sempre inicia com suas pessoas", disse Christian Klein, CEO e membro do conselho administrativo da SAP SE. "Temos certeza de que a seleção da HCLTech do SuccessFactors HXM Suite da SAP, incluindo uma forte componente de serviços, aprofundará ainda mais nossa parceria e gerará valor para clientes do mundo inteiro."

Sobre a HCLTech

A HCLTech é uma empresa global de tecnologia, lar de mais de 225.900 pessoas em 60 países, que oferece recursos líderes do setor centrados em digital, engenharia e nuvem, alimentados por um amplo portfólio de serviços e produtos de tecnologia. Trabalhamos com clientes de todos os principais segmentos, fornecendo soluções industriais para serviços financeiros, manufatura, ciências da vida e saúde, tecnologia e serviços, telecomunicações e mídia, varejo e CPG e serviços públicos. As receitas consolidadas nos 12 meses encerrados em março de 2023 totalizaram US$ 12,6 bilhões. Para saber como podemos supercarregar o seu progresso para você, acesse hcltech.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230515005592/pt/

Contato

Para obter mais detalhes, entre em contato com:

HCLTech

Américas Michelle [email protected]

EMEA (Europa, Oriente Médio e África) Elka Ghudial [email protected]

ANZ (Austrália e Nova Zelândia) James Galvin [email protected]

Índia e APAC (Ásia-Pacífico) Devneeta Pahuja [email protected]

