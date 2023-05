Comunicado do Business Wire :CSC

CSC, um registrador de domínio de classe empresarial e líder mundial na mitigação de ameaças de domínio e sistema de nomes de domínio (DNS), sente o prazer de anunciar sua seleção como o Melhor Registrador em 2022 - ganhador do Prêmio de Prata da Hong Kong Internet Registration Corporation (HKIRC). A CSC se orgulha de ser a única fornecedora fora de Hong Kong a receber este reconhecimento. Em 2022, havia 36 registradores operando em Hong Kong, incluindo 12 do mercado local de Hong Kong, seis da Ásia e 18 do exterior.

Os prêmios de Melhor Registrador em ouro, prata e bronze foram criados pelo HKIRC para reconhecer os registradores .hk que se destacaram na promoção dos esforços de registro de domínio .hk e .?? ao longo do ano. Este é o quarto ano consecutivo em que a CSC recebe este prêmio, sendo a empresa o único registrador estrangeiro entre os três primeiros ganhadores.

"Gostaria de estender meus sinceros parabéns à CSC por receber o Prêmio de Prata bem como promover o domínio .hk e serviços relacionados com desempenho diferenciado. Seu trabalho excepcional foi reconhecido e apreciado pelo setor e estamos orgulhosos de ter a CSC como nossa parceira", disse Ir Wilson Wong, Diretor Executivo da HKIRC. "Suas estratégias de marketing inovadoras e o compromisso de oferecer um excelente serviço sem dúvida desempenharam um papel significativo no crescimento e sucesso do domínio .hk. Este prêmio é uma comprovação de sua dedicação e trabalho árduo. Novamente parabéns e esperamos continuar nossa parceria de sucesso com a CSC no futuro."

"A CSC sente o prazer de receber este prêmio da HKIRC. Como o registrador de domínio de classe empresarial mais preocupado com a segurança, temos orgulho de manter os portfólios de nomes de domínio de nossos clientes seguros, protegidos e registrados corretamente", disse Mark Calandra, Presidente de Serviços de Marcas Digitais da CSC. "A CSC possui equipes de serviços incomparáveis ao redor do mundo que oferecem serviços localizados em escala internacional, incluindo uma equipe dedicada de especialistas para gerenciar a segurança."

Para saber mais sobre segurança e gestão de domínio da CSC, acesse cscdbs.com.

Sobre a CSC

A CSC é a provedora confiável de segurança e inteligência contra ameaças escolhida pela Forbes Global 2000 e a 100 Best Global Brands® em nomes de domínio corporativo, sistema de nomes de domínio(DNS), gestão de certificados digitais, bem como marcas digitais e proteção contra fraudes. À medida que as empresas internacionais fazem investimentos significativos em sua postura de segurança, a CSC pode ajudá-las a entender os descuidos conhecidos de segurança cibernética que existem e ajudá-las a proteger seus ativos digitais e marcas online. Ao aproveitar a tecnologia de propriedade da CSC, as empresas podem consolidar sua postura de segurança para se protegercontra vetores de ameaças cibernéticas visando seus ativos online e reputação de marcas,que as ajudam a evitar perdas devastadoras de receita e penalidades financeiras significativas devido a políticas como o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR). A CSC também fornece proteção de marcas online - a combinação de monitoramento de marcas online e atividades de execução, adotando uma abordagem holística para proteger ativos digitais, junto com serviços de proteção contra fraudes para combater o phishing. Com sede em Wilmington, Delaware, EUA, desde 1899, a CSC tem escritórios em todo os EUA, Canadá, Europa e na região da Ásia-Pacífico. A CSC é uma empresa internacional capaz de fazer negócios onde quer que nossos clientes estejam, e conseguimos isto ao empregar especialistas em todas as empresas que atendemos. Acesse cscdbs.com.

Para mais informação: W2 Communications [email protected] Sala de Redação da CSC

