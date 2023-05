Cardiff processa Nantes em mais de 100 milhões de euros pela morte de Emiliano Sala

O Cardiff entrou com uma ação exigindo mais de 100 milhões de euros (R$ 533 milhões, na cotação atual) ao Nantes por perdas e danos pela morte do atacante argentino Emiliano Sala em um acidente aéreo em 2019, informaram à AFP os advogados do clube francês nesta segunda-feira (15).

Segundo Jérôme Marsaudon e Louis-Marie Absil, do setor jurídico do Nantes, o processo foi aberto na semana passada e o caso será examinado no dia 22 de junho.

"Depois de ter sido severamente desautorizado por Fifa, TAS (Tribunal Arbitral do Esporte) e pelo Tribunal Federal da Suíça, o Cardiff abre outro processo judicial absurdo", acrescentaram os advogados.

"Nada é sério: o Cardiff avaliava o suposto prejuízo em 17 milhões de euros (R$ 90 milhões) e foi totalmente rejeitado. Agora, na Vara de Comércio de Nantes, o Cardiff considera que esse mesmo prejuízo seria de mais de 100 milhões de euros!".

Segundo o jornal L'Équipe, o clube galês também pede cerca de 10 milhões de euros (R$ 53 milhões) adicionais como "reembolso da primeira parcela com juros pela contratação de Emiliano Sala, que o Cardiff já teve que pagar".

Sala, jogador do Nantes, morreu aos 28 anos, em 20 de janeiro de 2019, em um acidente de avião quando viajava rumo a Cardiff para se juntar à equipe britânica.

