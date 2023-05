Biden confirma reunião com oposição na 3ª feira para discutir dívida pública

O presidente de Estados Unidos, Joe Biden, confirmou, nesta segunda-feira (15), que se reunirá na terça com líderes da oposição republicana no Congresso, incluído o presidente da Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy, para tentar evitar que o país entre em 'default'.

Ao final de um almoço de família na cidade da Filadélfia, o presidente democrata respondeu afirmativamente aos jornalistas que lhe perguntaram sobre a realização desta reunião para discutir a dívida pública.

Os Estados Unidos ultrapassaram seu limite de endividamento e o governo espera que o Congresso levante ou aumente esse teto para poder seguir honrando os compromissos assumidos pelo país e evitar assim um calote sem precedentes.

Biden, McCarthy e outros três líderes do Congresso haviam planejado originalmente reunir-se na sexta-feira passada, após uma primeira rodada de discussões sem avanços em 9 de maio. Mas a data foi adiada, embora as negociações tenham continuado.

"Continuo sendo otimista porque sou um otimista congênito, mas realmente acredito que há um desejo tanto de sua parte [McCarthy], como da nossa, de chegar a um acordo. Penso que seremos capazes de alcançá-lo", disse Biden a jornalistas durante um passeio de bicicleta perto de sua casa no estado de Delaware no domingo.

A Casa Branca também assinalou que, até o momento, o presidente americano tem programada uma viagem diplomática à região da Ásia-Pacífico para a partir de quarta-feira, que suscitou dúvidas diante da disputa sobre dívida.

Já McCarthy indicou que as duas partes ainda têm muito a resolver. "Acredito que nossas posições, no entanto, estão muito distantes. Não me parece que [a Casa Branca e os democratas] queiram um acordo", declarou o líder republicano à imprensa.

Os republicanos se negam a aumentar o "teto" da dívida enquanto Biden não aceitar fazer cortes significativos nos gastos públicos.

Sem um acordo, os Estados Unidos podem ficar inadimplentes a partir do início de junho, lembrou o Escritório de Orçamento do Congresso (CBO, na sigla em inglês) na sexta-feira.

