Bia Haddad vence colombiana e avança Torneio de Roma

A brasileira Beatriz Haddad Maia (15ª colocada no ranking WTA) avançou às quartas de final do Torneio de Roma ao vencer nesta segunda-feira a colombiana María Camila Osorio (100ª) com duplo 6-3.

Bia Haddad disputará uma vaga nas semifinais contra a ucraniana Anhelina Kalinina (47ª), que derrotou a americana Madison Keys (23ª) de virada, com parciais de 2-6, 6-2 e 6-4.

-- Resultados das oitavas de final:

Qinwen Zheng (CHN/N.22) x Xiyu Wang (CHN) 6-4, 3-6, 6-1

Beatriz Haddad Maia (BRA/N.12) x María Camila Osorio (COL) 6-3, 6-3

Anhelina Kalinina (UCR/N.30) x Madison Keys (EUA/N.19) 2-6, 6-2, 6-4

