Ataque a tiros deixa três mortos e nove feridos nos EUA

Três pessoas morreram e nove ficaram feridas nesta segunda-feira em um ataque a tiros no estado americano do Novo México, informou a polícia. O suspeito, 18, "foi confrontado e morreu no local", informou o Departamento de Polícia de Farmington, pequena cidade do Novo México.

O comandante da polícia, Baric Crum, disse em entrevista coletiva que os oficiais que atenderam o chamado de um ataque a tiros em um bairro residencial encontraram "um cenário de caos, com um homem disparando contra indivíduos". Quatro oficiais o enfrentaram "e conseguiram detê-lo". "O suspeito está morto. Sabemos que suas ações mataram três civis."

Outras nove pessoas ficaram feridas, além dos dois oficiais que participaram da ação. "Ambos estão em condição estável", disse Crum. Uma investigação foi aberta para esclarecer os detalhes do incidente. A identidade dos mortos não foi revelada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Mais de 220 ataques a tiros foram registrados este ano no país, segundo números da organização não governamental Gun Violence Archive. Episódios de violência com armas de fogo são frequentes nos Estados Unidos, um país no qual há mais armas do que pessoas, e onde as tentativas de reduzir a sua proliferação encontram forte resistência.

pr/atm/jc/mvv/lb