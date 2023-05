Alcaraz é eliminado do Masters 1000 de Roma por húngaro nº 135 do mundo

O espanhol Carlos Alcaraz, que na semana que vem vai recuperar o posto de número 1 do mundo, foi eliminado nesta segunda-feira (15) na terceira rodada do Masters 1000 de Roma, pelo húngaro Fabian Marozsan, 135º no ranking da ATP.

Marozsan fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 7-6 (7/4), em uma hora e 40 minutos.

Esta foi a vitória mais expressiva da carreira de Marozsan, de 23 anos, que neste ano tinha caído no qualifying em quatro torneios: Aberto da Austrália, Marselha, Estoril e Banja Luka.

Agora, ele vai enfrentar nas oitavas de final o croata Borna Coric (16º).

A menos de duas semanas do início do torneio de Roland Garros, no qual será um dos favoritos ao título, Alcaraz foi surpreendido pelo jogo em altíssimo nível do húngaro.

Antes de enfrentar Marozsan, o espanhol tinha um balanço de 30 vitórias, 20 delas no saibro, e duas derrotas na temporada, na final do Rio Open e na semifinal do Masters 1000 de Miami.

Depois de não disputar o Aberto da Austrália por lesão, o espanhol levantou quatro troféus no ano: ATP 250 de Buenos Aires, ATP 500 de Barcelona e os Masters 1000 de Indian Wells e Madri.

ig/pm/cb