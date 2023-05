UE pede para 'manter impulso' em direção à paz entre Armênia e Azerbaijão

Os líderes da Armênia e Azerbaijão conseguiram avanços neste domingo (14) em discussões de paz em Bruxelas, de acordo com o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, em um contexto de aumento da tensão na fronteira entre os dois países.

Segundo o líder europeu, o primeiro-ministro armênio Nikol Pashinyan e o presidente azerbaijano Ilham Aliyev "compartilham uma vontade comum de paz", e por isso "é preciso manter o impulso para tomar medidas decisivas visando à assinatura de um acordo".

O encontro foi o quinto deste tipo no âmbito da mediação europeia.

O presidente do Conselho Europeu teve uma reunião bilateral com Pashinyan no sábado à noite e com Aliyev no domingo de manhã.

Essas conversas ocorrem após novos confrontos na fronteira entre os dois países do Cáucaso, que lutam há três décadas pelo controle do enclave de Nagorno-Karabakh.

No início de maio, foram realizadas intensas conversas em Washington entre as delegações da Armênia e do Azerbaijão, patrocinadas pelos Estados Unidos.

O chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, falou então de "progressos tangíveis" e considerou que um acordo de paz estava "à vista".

Os Estados Unidos pediram na quinta-feira aos dois líderes que concordassem em "afastar suas tropas ao longo da fronteira".

Um novo encontro entre Pashinyan e Aliyev está previsto para 1º de junho na Moldávia, com a participação do presidente francês Emmanuel Macron e do chanceler alemão Olaf Scholz, além de Charles Michel, à margem da segunda cúpula da comunidade política europeia.

