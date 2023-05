Turquia: Erdogan mantém liderança na corrida presidencial, com mais de 80% das urnas apuradas

O atual presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, lidera a disputa pelo comando do país com 50,10% dos votos, segundo dados de jornais locais divulgados por volta das 16h55 deste domingo (de Brasília). Houve uma pequena redução na vantagem contra o líder do principal partido de oposição turco, Kemal Kilicdaroglu, que contabiliza 44,10% dos votos.

Já foram apuradas 85,8% das urnas das eleições presidenciais. Se nenhum candidato obtiver mais de 50% dos votos, os dois primeiros colocados disputarão um segundo turno em 28 de maio.

A Al Jazeera reporta que apoiadores de Erdogan estão otimistas com uma vitória, mesmo que haja um segundo turno. O analista político Cengiz Tomar disse a repórteres do jornal que "os resultados até agora representam grande perda para a oposição". Com informações da Associated Press.