Tatum arrasa Sixers com 51 pontos e leva Celtics à final da Conferência Leste da NBA

Com atuação histórica de Jayson Tatum, o Boston Celtics atropelou o Philadelphia 76ers de Joel Embiid e James Harden vencendo por 112 a 88 neste domingo, no sétimo e último jogo da semifinal da Conferência Leste da NBA.

O Celtics, atual vice-campeão da liga, venceu o confronto com um placar agregado de 4 a 3 e agora enfrentará o Miami Heat na final do Leste, enquanto o Denver Nuggets e o Los Angeles Lakers se enfrentarão no Oeste.

Tatum foi a estrela absoluta do jogo com 51 pontos, a maior pontuação da história em um sétimo jogo do playoff, 6 cestas de três, 13 rebotes e 5 assistências sem cometer uma única perda.

Os jogadores dos Sixers protagonizaram um desastre absoluto sob a pressão do TD Garden. Embiid, recém eleito MVP da temporada, ficou com 15 pontos e Harden com 9.

O Sixers, que perdeu sua grande chance de se classificar diante de sua torcida na quinta-feira, sofreu sua quinta eliminação nas semifinais da conferência nas últimas seis temporadas.

