Swiatek vence e avança às oitavas de final do WTA 1000 de Roma

A número 1 do mundo e atual bicampeã, Iga Swiatek, se classificou para as oitavas de final do WTA 1000 de Roma ao vencer com facilidade a ucraniana Lesia Tsurenko (68ª) na terceira fase por 6-2 e 6-0.

A polonesa de 21 anos, grande favorita no torneio feminino que não conta mais com outras concorrentes de peso como Sabalenka, Pegula e Jabeur, começou perdendo seus dois primeiros games do torneio, depois dos 6-0 e 6-0 infligidos na fase anterior sobre a russa Anastasia Pavlyuchenkova (42ª).

Mas não demorou muito para ela se recuperar e vencer os doze games seguidos contra a ucraniana de 33 anos.

Swiatek enfrentará nas oitavas de final a croata Donna Vekic (24ª) ou a russa Liudmila Samsonova (16ª).

-- Resultados deste domingo do torneio de Roma:

. Simples feminino (3ª fase):

Iga Swiatek (POL/N.1) x Lesya Tsurenko (UCR) 6-2, 6-0

Markéta Vondrousová (CZE) x Maria Sakkari (GRE/N.9) 7-5, 6-3

Karolína Muchová (CZE) x Camila Giorgi (ITA) 7-6 (7/4), 6-2

Daria Kasatkina (RUS/N.8) x Julia Grabher (AUT) 7-5, 4-6, 7-6 (7/2)

Madison Keys (EUA/N.19) x Victoria Azarenka (BLR/N.14) não se apresentou

