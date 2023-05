Pochettino está perto de assinar com o Chelsea, diz mídia inglesa

O ex-técnico do Tottenham e do Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, teria chegado a um acordo com o Chelsea para dirigir os 'Blues' na próxima temporada, disseram vários meios de comunicação ingleses neste domingo.

O argentino se juntará ao clube neste verão, com Frank Lampard permanecendo como técnico interino até o final da temporada, segundo noticiou a BBC.

O contrato com o clube da capital inglesa ainda não foi assinado mas a oficialização da sua chegada deverá acontecer nos próximos dias, conforme noticiam meios de comunicação como o The Athletic.

Atualmente em 11º lugar na Premier League, com 43 pontos em 35 partidas disputadas, os londrinos tiveram uma temporada para ser esquecida sob a direção de seus novos donos americanos.

Pochettino não treinava desde sua saída do PSG, onde foi substituído por Christophe Galtier no último verão europeu.

Em sua etapa anterior, em Londres, deixou ótimas lembranças no Tottenham, rival e vizinho do Chelsea.

