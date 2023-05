PRINCIPAIS NOTÍCIAS

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: UE condecora Zelensky na Alemanha por compromisso com 'valores' europeus

TURQUIA ELEIÇÕES: Turquia decide hoje futuro de Erdogan em eleição acirrada

BERLIM:

UE condecora Zelensky na Alemanha por compromisso com 'valores' europeus

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, recebeu, neste domingo (14), um prêmio por seu compromisso com os "valores" europeus durante uma visita à Alemanha, país que classificou como um "verdadeiro amigo" e "aliado confiável", após o anúncio de um novo pacote de armas a Kiev.

Por Mathieu FOULKES e jornalistas da AFP na Ucrânia

ISTAMBUL, Turquia:

Turquia decide hoje futuro de Erdogan em eleição acirrada

Os turcos vão às urnas neste domingo (14) em uma eleição crucial que poderia estender o domínio de duas décadas do presidente Recep Tayyip Erdogan, ou levar o país de maioria muçulmana à secularização.

Por Anne-Sophie LABADIE e Anne CHAON

-- AMÉRICAS

WASHINGTON:

EUA: mudança na regra faz cair pela metade ingresso de migrantes pelo México

O número de migrantes interceptados pelas autoridades americanas na fronteira com o México diminuiu pela metade após o fim de uma regra adotada durante a pandemia da covid-19 - informou o secretário de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, neste domingo (14).

HAVANA:

Petro pede ao ELN 'seriedade' para cessar-fogo regional na Colômbia

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, propôs no sábado (13) aos guerrilheiros do Exército de Libertação Nacional (ELN) trabalhar "seriamente" em um cessar-fogo que pode começar como regional, na ausência de um acordo para todo o país, visando à paz.

-- ÁSIA

KYAUKTAW, Bangladesh:

Ciclone Mocha, de categoria 5, atinge Mianmar e Bangladesh

O ciclone Mocha, de categoria 5, a máxima, chegou neste domingo (14) à costa de Mianmar e de Bangladesh, no Golfo de Bengala, onde centenas de milhares de pessoas tiveram de ser retiradas de suas casas e transferidas para abrigos.

Por Lapyae Ko com Mohammad MAZED, em Teknaf

BANGCOC:

Partidos da oposição tailandesa dominam contagem eleitoral antecipada

Os partidos da oposição tailandesa dominaram a contagem antecipada de votos nas eleições nacionais deste domingo (14), indicando um grande repúdio aos quase dez anos de governo apoiado pelos militares.

-- ORIENTE MÉDIO

GAZA, Territórios Palestinos:

Calma volta a Gaza e Israel após cinco dias de confrontos

A calma voltou, neste domingo (14), à Faixa de Gaza e a Israel, onde a entrada em vigor de um cessar-fogo pôs fim a cinco dias de confrontos que deixaram 35 mortos.

LIVERPOOL:

Suécia celebra 7º título no Eurovision, em meio a homenagens à Ucrânia

A Suécia comemorou, neste domingo (14), a vitória da cantora Loreen na 67ª edição do Festival Eurovision da Canção, a sétima vitória do país no concurso, igualando o recorde da Irlanda.

NOVA YORK:

IA preocupa mundo dos audiolivros

A Inteligência Artificial (IA) já começou a transformar o mundo dos audiolivros, com sua capacidade de gerar locuções fluidas sem utilizar um narrador humano, uma novidade que preocupa os profissionais da voz.

Por Thomas URBAIN

FUTEBOL:

- Acompanhamento dos campeonatos europeus

