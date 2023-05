Olympique de Marselha vence Angers (3-1) e se aproxima do vice-líder Lens; Troyes é rebaixado

O Olympique de Marselha (3º), que venceu por 3 a 1 de virada o lanterna e já rebaixado Angers, voltou a ficar a dois pontos do Lens (2º), neste domingo, no encerramento da 35ª rodada em que o Troyes foi rebaixado.

O chileno Alexis Sánchez (34'), que foi atento ao colocar o pé direito e desviar uma bola na área, Dimitri Payet (48') e Jordan Veretout (77', de pênalti) deram a vitória à equipe comandada pelo técnico Igor Tudor. O Angers havia aberto o placar por meio de Abdallah Sima (28').

A três rodadas do fim, o OM segue na luta pelo precioso segundo lugar, que garante uma vaga direta na próxima Liga dos Campeões.

Na frente, praticamente campeão, o PSG tem seis e oito pontos de vantagem sobre os outros dois perseguidores.

"Poderíamos ter marcado mais gols, mas a vitória é o mais importante. Somamos 73 pontos, parabéns aos rapazes, podem ficar orgulhosos", disse Tudor após a partida.

E atrás do trio que lidera está o Monaco (4º) que empatou em 0 a 0 em casa com o rival Lille (5º) e manteve a diferença de cinco pontos entre os dois times na luta para disputar a Liga Europa na próxima temporada, enquanto o Troyes consumou seu rebaixamento para a Ligue 2.

O Lille pressionou, sobretudo no segundo tempo, mas o goleiro alemão Alexander Nübel defendeu os chutes de Timothy Weah (64') e Jonathan Bamba (69' e 83') para permitir ao time do Principado manter pelo menos o empate.

No outro jogo o Troyes foi oficialmente rebaixado para a Ligue 2 após a goleada de 4 a 0 sofrida fora de casa diante do Rennes.

O 'ESTAC' (19º), virtualmente condenado há várias semanas, está 12 pontos atrás do primeiro time fora da zona da degola, o Auxerre (16º), faltando apenas três jogos para o fim, com 9 pontos em disputa.

O Troyes se junta assim ao Angers, já rebaixado semanas atrás.

Antes do jogo, foi prestada uma homenagem a Arman Soldin, jornalista da AFP falecido esta semana na Ucrânia e que cresceu na cidade de Rennes, chegando a jogar nas categorias de base da equipe.

Pouco antes do apito inicial, os jogadores e o público do Estádio Roazhon aplaudiram em sua memória, enquanto os telões exibiam uma imagem do jornalista de 32 anos.

A 35ª rodada também foi marcada por vários casos de jogadores que se recusaram a vestir uma camisa contra a homofobia.

Por ocasião da campanha anual "Homos ou heteros, todos vestimos a mesma camisa", todos os jogadores da Ligue 1 e da Ligue 2 deveriam vestir neste fim de semana uma camisa com as cores do arco-íris, assim como as braçadeiras dos capitães.

Mas vários jogadores de Toulouse, Nantes e Guingamp (Ligue 2) se recusaram a jogar com essa camisa com as cores do arco-íris, do movimento LGBTQIA+.

"É uma reação muito minoritária. Não devemos dar muita importância a esses comportamentos individuais e esquecer que mais de 400 jogadores jogaram sem o menor problema", disse Bertrand Lambert, membro do Panamboyz e Girlz United, em entrevista à AFP, um dos promotores do dia a favor do movimento LGBTQIA+.

-- Resultados da 35ª rodada do campeonato francês e classificação:

- Sexta-feira:

Lens - Reims 2 - 1

- Sábado:

Strasbourg - Nice 2 - 0

PSG - Ajaccio 5 - 0

- Domingo:

Clermont-Ferrand FC - Lyon 2 - 1

Rennes - Troyes 4 - 0

Brest - Auxerre 1 - 0

Montpellier - Lorient 1 - 1

Toulouse - Nantes 0 - 0

Monaco - Lille 0 - 0

Olympique de Marselha - Angers 3 - 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 81 35 26 3 6 84 35 49

2. Lens 75 35 22 9 4 59 27 32

3. Olympique de Marselha 73 35 22 7 6 65 35 30

4. Monaco 65 35 19 8 8 68 51 17

5. Lille 60 35 17 9 9 60 41 19

6. Rennes 59 35 18 5 12 60 38 22

7. Lyon 56 35 16 8 11 58 43 15

8. Clermont-Ferrand FC 53 35 15 8 12 39 45 -6

9. Lorient 52 35 14 10 11 49 47 2

10. Nice 51 35 13 12 10 42 34 8

11. Reims 50 35 12 14 9 42 37 5

12. Montpellier 44 35 13 5 17 57 58 -1

13. Toulouse 43 35 12 7 16 48 55 -7

14. Strasbourg 38 35 9 11 15 48 55 -7

15. Brest 38 35 9 11 15 39 50 -11

16. Auxerre 34 35 8 10 17 32 57 -25

17. Nantes 33 35 6 15 14 35 50 -15

18. Ajaccio 23 35 6 5 24 22 66 -44

19. Troyes 22 35 4 10 21 42 77 -35

20. Angers 14 35 3 5 27 29 77 -48

