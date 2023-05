Monza vence o já campeão Napoli (2-0); Roma só empata e fica mais longe da Champions

Sem a pressão de precisar lutar por cada vitória para ser campeão, depois de conquistar o terceiro 'scudetto' há 10 dias, um apático Napoli perdeu por 2 a 0 em sua visita ao Monza (9º), enquanto a Roma se complicou em sua luta pela classificação para a próxima Liga dos Campeões ao empatar (0-0) fora de casa contra o Bologna (11º).

Dirigido por Silvio Berlusconi e Adriano Galiani, os arquitetos do grande Milan dos anos 1990, o Monza fez uma ótima temporada em sua estreia na Serie A, já tendo garantido a permanência, primeiro objetivo do clube, e ocupando uma vaga na primeira metade da tabela.

O Monza levou a melhor com gols de Dany Mota (18') e do ex-napolitano Andrea Petagna (54').

Depois de ficar em desvantagem no placar, os jogadores comandados pelo técnico Luciano Spalletti tentaram reagir, mas sem a confiança e a necessidade que tiveram em outros momentos da temporada.

Já a Roma de José Mourinho não foi além de um empate sem gols diante do Bologna e se manteve no 6º lugar do campeonato, a seis pontos da zona da Liga dos Campeões que a Lazio fecha no momento em que restam três rodadas para o fim (9 pontos em disputa).

A equipe de Mourinho dá sinais de cansaço nesta reta final da temporada, na qual também está envolvida na luta pela classificação para a final da Liga Europa.

Na próxima quinta-feira, os romanos vão defender sua vantagem após a vitória por 1 a 0 do jogo de ida, em Leverkusen, para tentar disputar a final do torneio europeu, o que pode significar mais uma opção para disputar a Liga dos Campeões da próxima temporada.

Na luta pela permanência, o Hellas Verona (18º) se complicou depois de perder por 1 a 0 em casa para o Torino (10º). Está empatado em pontos com a Spezia (17º), que derrotou o Milan por 2 a 0 no sábado.

A luta entre estas duas equipes e o Lecce (16º com dois pontos a mais) vai ser acirrada na reta final da temporada e o jogo da próxima rodada entre Lecce e Spezia pode ser decisivo.

A única coisa que está decidida por enquanto é o já matemático rebaixamento da tradicionalíssima Sampdoria. Em mais uma partida com quase nada em jogo, a Fiorentina (8ª) venceu a Udinese (12ª) por 2 a 0.

